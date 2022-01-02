https://tr.sputniknews.com/20220102/kilicdaroglu-birinci-onceligim-hane-ekonomisini-korumak-olacak-1052325691.html
Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak
Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak
Ev emekçisi kadınlar ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T13:28+0300
2022-01-02T13:28+0300
2022-01-02T13:44+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile birlikte basın açıklaması yaptı.Kılıçdaroğlu’ndan önce konuşan ev emekçisi kadınlar şunları dile getirdi:* Evimde tenceremi kaynatamıyorum geçinemiyoruz. Doğalgazımı, ocağımızı kullanamıyoruz, pazara uğrayamıyoruz. Bir karanlıktayız ve yardım edecek bir el bulamıyoruz. Çocuklarımıza mahçup oluyoruz, onlarda bize mahçup oluyor.* Sürekli karanlığa gidiyoruz. İktidara sesleniyorum; Artık yeter! Bizim de güzel yaşamak hakkımız, isyan ediyorum. İşsiz evladım var, kirada oturuyorum. Bir an önce umutlarımızın elimize verilmesini iktidardan talep ediyorum.* Bir emekli eşi olarak evime gıda alamıyorum, eşim engelli. Markete gidemiyoruz, eskiden bakkallarımız vardı, ekmek yağ yazdırıyorduk. Şimdi o da yok. AKP’den hiçbir beklentim yok. Başa gelecek insanların yardımcı olmasını bekliyorum. Lütfen gidin artık* Çocuklarım bir şey istiyor alamıyorum, kendi canıma mı kıymalıyım? Hükümet artık başımızdan gitsin. Komşularımdan 30 lira alıp çocuğuma süt aldım.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar ise şöyle:* Buradan ilan ediyorum. Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım.* Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan’ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri artık hafife aldığı çok açıktır. Onların çığlığını Saray’dan duymak zordur tabii ki bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. İçinde bulunduğumuz tabloda eşinin kazandığı parayla bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı.* Çizgi film konuşması gereken çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyorlar.* Enflasyon korkunç durumda. Yarın açıklanacak ve göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Birinci önceliğim hane ekonomisini korumak olacak
13:28 02.01.2022 (güncellendi: 13:44 02.01.2022)
Ev emekçisi kadınlar ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınlar ile birlikte basın açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu’ndan önce konuşan ev emekçisi kadınlar şunları dile getirdi:
* Evimde tenceremi kaynatamıyorum geçinemiyoruz. Doğalgazımı, ocağımızı kullanamıyoruz, pazara uğrayamıyoruz. Bir karanlıktayız ve yardım edecek bir el bulamıyoruz. Çocuklarımıza mahçup oluyoruz, onlarda bize mahçup oluyor.
* Sürekli karanlığa gidiyoruz. İktidara sesleniyorum; Artık yeter! Bizim de güzel yaşamak hakkımız, isyan ediyorum. İşsiz evladım var, kirada oturuyorum. Bir an önce umutlarımızın elimize verilmesini iktidardan talep ediyorum.
* Bir emekli eşi olarak evime gıda alamıyorum, eşim engelli. Markete gidemiyoruz, eskiden bakkallarımız vardı, ekmek yağ yazdırıyorduk. Şimdi o da yok. AKP’den hiçbir beklentim yok. Başa gelecek insanların yardımcı olmasını bekliyorum. Lütfen gidin artık
* Çocuklarım bir şey istiyor alamıyorum, kendi canıma mı kıymalıyım? Hükümet artık başımızdan gitsin. Komşularımdan 30 lira alıp çocuğuma süt aldım.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar ise şöyle:
* Buradan ilan ediyorum. Birinci önceliğim hane ekonomisini yani iç ekonomiyi korumak olacaktır. Kadınların sorunlarını politik çabamızın en önünde tutacağım.
* Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan’ın ev hanımlarını ve tek gelirli haneleri artık hafife aldığı çok açıktır. Onların çığlığını Saray’dan duymak zordur tabii ki bugün ev hanımı görmezden gelinse de pek çok iş yapıyor. Ekonomi bozulduktan sonra hanenin geçim planlamasını tümüyle ev hanımları yapar oldu. İçinde bulunduğumuz tabloda eşinin kazandığı parayla bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı.
* Çizgi film konuşması gereken çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyorlar.
* Enflasyon korkunç durumda. Yarın açıklanacak ve göreceksiniz en makyajlı hali bile korkunç olacak.