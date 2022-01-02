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Kızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil'
Kızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil'
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, eğrelti otu ile kaplanınca kızıl renge büründü. Tedirginliğe... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:10+0300
2022-01-02T14:10+0300
türkiye
samsun
kızılırmak
açıklama
kirlilik
değişim
kuş cenneti
renk
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Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yüzeyi, 'yeşil altın madeni' olarak da adlandırılan eğrelti otunun yayılışı ile kızıl renge boyandı.56 bin hektarlık alanda 400'e yakın kuş türünün bulunduğu deltada renk cümbüşü, hem görsel şölen oluşturdu hem de tedirginlik yarattı.Endişe ediememesi gerektiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, oluşan kızıllığın bir kirlilik faktörü olmadığını söyledi.Prof. Dr. Yalçın, "Ülkemizde Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları önemli sulak alanlar içerisindedir ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Sulak alanlarda yaygın olan azolla filiculoides (eğrelti otu) son yıllarda oldukça yaygın hale gelmiştir. Azolla, halk arasında kırmızı eğrelti ya da kızıl eğrelti adıyla bilinmektedir. Su kanallarında, su birikintilerinde ve özellikle durgun akan sularda belli mevsimlerde popülasyonlarını artırmaktadır" dedi.Eğrelti otunun Avrupa'da istilacı tür kategorisine girdiğini ancak Türkiye'de henüz böyle olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bu dönemde sayılarını artırmaktadır ve su yüzeyinde pembemsi bir görüntü oluşturmaktadır. Bu eğrelti otu bir siyanobakteri ile iş birliği yapmaktadır. Bu sayede azot bağlayabilmektedir. Yüksek miktarda azot bağlaması nedeniyle yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Aşağı yukarı 1 hektarlık alanda 100-150 kilo arasında azot bağlayabilir. Hayvan gübresi olarak kullanılabilir, özellikle pirinç tarımında yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Fakat aşırı derecede çoğaldıklarında ekosistem için tehdit oluşturmaktadır" diye koınuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211117/turkiyenin-en-uzun-nehri-kizilirmak-alarm-veriyor-su-seviyesi-azaldi-adaciklar-ortaya-cikti-1050886035.html
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samsun, kızılırmak, açıklama, kirlilik, değişim, kuş cenneti, renk

Kızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil'

14:10 02.01.2022
© DHAKızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil'
Kızılırmak'ta renk değişimi: 'Kirlilik faktörü değil' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, eğrelti otu ile kaplanınca kızıl renge büründü. Tedirginliğe de neden olan görsel şölen hakkında konuşan Prof. Dr. Erkan Yalçın, "Renk değişikliği kirlilik faktörü değil. Eğrelti otu, sularda oluşabilecek kirliliği filtreleme özelliğine sahiptir" dedi.
Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yüzeyi, 'yeşil altın madeni' olarak da adlandırılan eğrelti otunun yayılışı ile kızıl renge boyandı.
56 bin hektarlık alanda 400'e yakın kuş türünün bulunduğu deltada renk cümbüşü, hem görsel şölen oluşturdu hem de tedirginlik yarattı.
Endişe ediememesi gerektiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, oluşan kızıllığın bir kirlilik faktörü olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Yalçın, "Ülkemizde Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları önemli sulak alanlar içerisindedir ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Sulak alanlarda yaygın olan azolla filiculoides (eğrelti otu) son yıllarda oldukça yaygın hale gelmiştir. Azolla, halk arasında kırmızı eğrelti ya da kızıl eğrelti adıyla bilinmektedir. Su kanallarında, su birikintilerinde ve özellikle durgun akan sularda belli mevsimlerde popülasyonlarını artırmaktadır" dedi.
Eğrelti otunun Avrupa'da istilacı tür kategorisine girdiğini ancak Türkiye'de henüz böyle olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bu dönemde sayılarını artırmaktadır ve su yüzeyinde pembemsi bir görüntü oluşturmaktadır. Bu eğrelti otu bir siyanobakteri ile iş birliği yapmaktadır. Bu sayede azot bağlayabilmektedir. Yüksek miktarda azot bağlaması nedeniyle yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Aşağı yukarı 1 hektarlık alanda 100-150 kilo arasında azot bağlayabilir. Hayvan gübresi olarak kullanılabilir, özellikle pirinç tarımında yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Fakat aşırı derecede çoğaldıklarında ekosistem için tehdit oluşturmaktadır" diye koınuştu.
Kızılırmak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı, adacıklar ortaya çıktı
17 Kasım 2021, 13:03
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