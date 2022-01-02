https://tr.sputniknews.com/20220102/koronavirus-tedbirleri-ihlalinden-polis-baskini-yeni-yila-50-kisilik-grup-seks-partisiyle-girdiler-1052320609.html

Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler

Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler

İspanya'da en az 50 kişilik seks partisiyle yeni yıla giren bir gruba polis baskın düzenledi. Ülkede kapalı alanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısının en... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T03:46+0300

2022-01-02T03:46+0300

2022-01-02T03:46+0300

koronavirüs

ispanya

polis baskını

grup seks

koronavirüs

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İspanya'nın Barselona yakınlarındaki LIica d'Amunt şehrinde düzenlenen bir grup seks partisine polis baskını düzenlendi. Yeni yılı kutlamak için bir grup Amerikalı tarafından organize edilen ve 'grup seks' partisi olarak tanımlanan etkinlikte bir bina içerisinde 50 ila 70 kişinin bulunduğu belirtildi.Parti davetlileri arasında yer alan iki kişinin yanlışlıkla komşu binanın kapısını çalması üzerine dikkatleri üzerine çeken etkinlik, polise bildirilince güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.İspanyol polisi, ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesine getirilen yasağın ihlali gerekçesiyle partinin tüm katılımcılarına para cezası kesti.

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ispanya, polis baskını, grup seks, koronavirüs