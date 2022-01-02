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Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler
Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler
İspanya'da en az 50 kişilik seks partisiyle yeni yıla giren bir gruba polis baskın düzenledi. Ülkede kapalı alanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısının en... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T03:46+0300
2022-01-02T03:46+0300
koronavirüs
ispanya
polis baskını
grup seks
koronavirüs
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İspanya'nın Barselona yakınlarındaki LIica d'Amunt şehrinde düzenlenen bir grup seks partisine polis baskını düzenlendi. Yeni yılı kutlamak için bir grup Amerikalı tarafından organize edilen ve 'grup seks' partisi olarak tanımlanan etkinlikte bir bina içerisinde 50 ila 70 kişinin bulunduğu belirtildi.Parti davetlileri arasında yer alan iki kişinin yanlışlıkla komşu binanın kapısını çalması üzerine dikkatleri üzerine çeken etkinlik, polise bildirilince güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.İspanyol polisi, ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesine getirilen yasağın ihlali gerekçesiyle partinin tüm katılımcılarına para cezası kesti.
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ispanya, polis baskını, grup seks, koronavirüs

Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler

03:46 02.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOkoronavirüs önlemleri karşıtı protesto, polis, Madrid, İspanya
koronavirüs önlemleri karşıtı protesto, polis, Madrid, İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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İspanya'da en az 50 kişilik seks partisiyle yeni yıla giren bir gruba polis baskın düzenledi. Ülkede kapalı alanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısının en fazla 10 olarak belirlendiği koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesinden dolayı partiye katılanlara para cezası kesildi.
İspanya'nın Barselona yakınlarındaki LIica d'Amunt şehrinde düzenlenen bir grup seks partisine polis baskını düzenlendi.
Yeni yılı kutlamak için bir grup Amerikalı tarafından organize edilen ve 'grup seks' partisi olarak tanımlanan etkinlikte bir bina içerisinde 50 ila 70 kişinin bulunduğu belirtildi.
Parti davetlileri arasında yer alan iki kişinin yanlışlıkla komşu binanın kapısını çalması üzerine dikkatleri üzerine çeken etkinlik, polise bildirilince güvenlik güçleri binaya operasyon düzenledi.
İspanyol polisi, ülkedeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesine getirilen yasağın ihlali gerekçesiyle partinin tüm katılımcılarına para cezası kesti.
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