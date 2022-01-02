https://tr.sputniknews.com/20220102/merkez-bankasi-temerrut-faiz-oranini-yuzde-1725-olarak-belirledi-1052322601.html

Merkez Bankası temerrüt faiz oranını yüzde 17.25 olarak belirledi

Merkez Bankası temerrüt faiz oranını yüzde 17.25 olarak belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 17.25, alacağın tahsili masrafları... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T10:09+0300

2022-01-02T10:09+0300

2022-01-02T10:09+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tl

enflasyon

temerrüt

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TCMB'nin mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararda, "Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17.25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555 lira olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır" denildi.Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 18.25 ve asgari giderim tutarı da 385 lira düzeyinde uygulanıyordu.

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