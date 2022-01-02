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Metal işçilerinden toplu sözleşme mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız'
Metal işçilerinden toplu sözleşme mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız'
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, binlerce işçinin katıldığı mitingde toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını belirtti. MESS yetkililerine... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T16:14+0300
2022-01-02T16:14+0300
türkiye
mess
türk metal sendikası
izmit
miting
pevrul kavlak
toplu iş sözleşmesi
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Türk Metal Sendikası, İzmit'te yaklaşık 40 bin üyesinin katılımıyla 'Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi' düzenledi. Doğu Kışla Parkı önünde toplanan işçiler, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda sloganlar atıp, pankartlar açarak Milli İrade Meydanı'ndaki miting alanına geldi. Türkiye'nin dört bir yanından işçilerin katıldığı mitinge, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar da destek verdi.‘Bu mitingimiz, 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' mitingidir’Mitingte Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yetkililerine seslenen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, krizlerin bedelini ödemek istemediklerini belirterek "Bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Bu mitingimiz, 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' mitingidir. Evet, ölümüne çalıştık, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik, onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Ölümüne çalıştık. Nedeni olmadığımız bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Bu krizlerin bedelini ödemek istemiyoruz. Her şeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Kara kışta işten atılmak istemiyoruz. Evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakabilmek istiyoruz" dedi.‘Siz, bu rakamları nereden alıyorsunuz, söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım’Konuşmasında MESS ve TÜİK'i eleştiren Kavlak "TÜİK yetkililerine de seslenmek istiyorum. Açıkladığınız o enflasyon rakamları, gerçeği yansıtmıyor. Yahu el insaf. Siz, bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar, sözleşme masasında bizim karşımıza çıkıyor. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar yüzünden bizim soframızdaki ekmeğimiz küçülüyor, fakirleşiyoruz. MESS'e bir kez daha sesleniyorum. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz. Önce kendinize gelin, sonra da masaya gelin. Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin" diye konuştu.‘O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız, o masayı miting alanına çevireceğiz’Kavlak, sözlerine şöyle devam etti:
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mess, türk metal sendikası, izmit, miting, pevrul kavlak, toplu iş sözleşmesi

Metal işçilerinden toplu sözleşme mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız'

16:14 02.01.2022
© DHA / Metal işçilerinden 'toplu sözleşme' mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız'
Metal işçilerinden 'toplu sözleşme' mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA /
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, binlerce işçinin katıldığı mitingde toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını belirtti. MESS yetkililerine seslenen Kavlak "Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz. Önce kendinize gelin, sonra da masaya gelin. Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin" dedi.
Türk Metal Sendikası, İzmit'te yaklaşık 40 bin üyesinin katılımıyla 'Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi' düzenledi. Doğu Kışla Parkı önünde toplanan işçiler, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda sloganlar atıp, pankartlar açarak Milli İrade Meydanı'ndaki miting alanına geldi. Türkiye'nin dört bir yanından işçilerin katıldığı mitinge, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar da destek verdi.

‘Bu mitingimiz, 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' mitingidir’

Mitingte Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yetkililerine seslenen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, krizlerin bedelini ödemek istemediklerini belirterek "Bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Bu mitingimiz, 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' mitingidir. Evet, ölümüne çalıştık, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik, onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Ölümüne çalıştık. Nedeni olmadığımız bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Bu krizlerin bedelini ödemek istemiyoruz. Her şeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Kara kışta işten atılmak istemiyoruz. Evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakabilmek istiyoruz" dedi.

‘Siz, bu rakamları nereden alıyorsunuz, söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım’

Konuşmasında MESS ve TÜİK'i eleştiren Kavlak "TÜİK yetkililerine de seslenmek istiyorum. Açıkladığınız o enflasyon rakamları, gerçeği yansıtmıyor. Yahu el insaf. Siz, bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar, sözleşme masasında bizim karşımıza çıkıyor. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar yüzünden bizim soframızdaki ekmeğimiz küçülüyor, fakirleşiyoruz. MESS'e bir kez daha sesleniyorum. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz. Önce kendinize gelin, sonra da masaya gelin. Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin" diye konuştu.

‘O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız, o masayı miting alanına çevireceğiz’

Kavlak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugüne kadar, sosyal ortağımıza karşı yalnızca iyi gün dostu olmadığımızı, kötü günde de yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Ne emeğimizi, ne mesaimizi, ne de canımızı esirgedik. Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi, gösterin dostluğunuzu, gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim. Artık deniz bitti, sakın unutmayın. Deniz bizim için biterse sizin için de bitmiş demektir. Zaman yaklaşıyor. O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. O masayı miting alanına çevireceğiz. O masada direneceğiz. İşi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. O sokakların yabancısı değiliz. O sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik. Gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz."
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