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https://tr.sputniknews.com/20220102/meteorolojiden-21-ile-kar-uyarisi-1052334319.html
Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı
Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T21:57+0300
2022-01-02T21:57+0300
türkiye
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerYağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan bölgelerRüzgarın; Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Kar uyarısı yapılan 21 il Öte yandan salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı bekleniyor.
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, kar

Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı

21:57 02.01.2022
© SputnikMeteoroloji, kar, soğuk hava
Meteoroloji, kar, soğuk hava - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminini paylaştı. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Salı günü ise 21 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler

Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan bölgeler

Rüzgarın; Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kar uyarısı yapılan 21 il

Öte yandan salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı bekleniyor.
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