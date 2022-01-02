https://tr.sputniknews.com/20220102/meteorolojiden-21-ile-kar-uyarisi-1052334319.html

Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı

Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T21:57+0300

2022-01-02T21:57+0300

2022-01-02T21:57+0300

türkiye

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044150838_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_ef93aed244884dc06235d621a91562dd.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerYağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan bölgelerRüzgarın; Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Kar uyarısı yapılan 21 il Öte yandan salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, kar