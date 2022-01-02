https://tr.sputniknews.com/20220102/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-canini-kurtarmak-icin-agaca-tirmandi-1052329785.html

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak canını kurtarmak için ağaca tırmandı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak canını kurtarmak için ağaca tırmandı

Sivas’ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı. Köylüler köpekleri uzaklaştırarak vaşağın aşağı inmesine yardımcı oldu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T16:38+0300

2022-01-02T16:38+0300

2022-01-02T16:38+0300

yaşam

türkiye

sivas

köpek

vaşak

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Sivas’ın Ulaş ilçesi Karaşar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak yiyecek bulmak için indiği köyde çoban köpekleri tarafından kovalanmaya başladı.Canını kurtarmak için ağaca çıkan vaşağın yardımına köy sakinleri koştu. Köpeklerin sesini duyan köy sakinleri vaşağın ağaçtan inmesi için köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Köpekler uzaklaştıktan vaşak ağaçtan inerek gözden kayboldu.

sivas

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türkiye, sivas, köpek, vaşak