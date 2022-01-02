Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/osmangazi-koprusunden-gecislere-yuzde-25-zam-1052320744.html
Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam
Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam
Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T04:04+0300
2022-01-02T04:04+0300
türkiye
osmangazi köprüsü
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547704_3:0:1727:970_1920x0_80_0_0_3eae21a0b159915549042b8f207b99bd.png
Sözcü'nün aktardığına göre elektrik, doğalgaz, akaryakıtın ardından bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.Haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220101/tcddden-marmaray-ucretlendirmesi-aciklamasi-ibb-tarafindan-hukuksuz-bir-sekilde-yururluge-kondu-1052317782.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547704_218:0:1511:970_1920x0_80_0_0_e66947af8632a70208de25beaf8415cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osmangazi köprüsü, zam

Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam

04:04 02.01.2022
© AAOsmangazi Köprüsü
Osmangazi Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
Abone ol
Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor.
Sözcü'nün aktardığına göre elektrik, doğalgaz, akaryakıtın ardından bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.
Haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.
2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu.
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
TÜRKİYE
Marmaray'a yüzde 36 zam geldi, TCDD 'İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu' dedi
Dün, 23:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:04Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam
03:46Koronavirüs tedbirleri ihlalinden polis baskını: Yeni yıla 50 kişilik grup seks partisiyle girdiler
03:35CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür
03:30Kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
03:22Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam
02:46Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
02:38Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
02:28İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
02:16Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
01:55ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
01:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti
01:3050 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi
01:17Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı
00:53Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
00:51Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
00:41Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
00:28Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti