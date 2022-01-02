https://tr.sputniknews.com/20220102/osmangazi-koprusunden-gecislere-yuzde-25-zam-1052320744.html

Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam

Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere yüzde 25 zam

Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T04:04+0300

2022-01-02T04:04+0300

2022-01-02T04:04+0300

türkiye

osmangazi köprüsü

zam

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Sözcü'nün aktardığına göre elektrik, doğalgaz, akaryakıtın ardından bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.Haziran 2016’da söz konusu köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı.2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu.

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osmangazi köprüsü, zam