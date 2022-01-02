Otomobil seyir halindeyken alevlendi

İstanbul Kadıköy’de yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile hemen müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy’de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Kadıköy’de yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile hemen müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.