https://tr.sputniknews.com/20220102/otomobil-seyir-halindeyken-alevlendi-1052331159.html

Otomobil seyir halindeyken alevlendi

Otomobil seyir halindeyken alevlendi

Kadıköy’de otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T17:59+0300

2022-01-02T17:59+0300

2022-01-02T17:59+0300

yaşam

istanbul

kadıköy

yangın

otomobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052331123_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e3f525b59abb8581b49e9dfca8f78074.jpg

İstanbul Kadıköy’de yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Vahit Gedik, seyir halindeyken aracından duman çıktığını fark etti. Hemen aracını sağa çeken otomobil sürücüsü Vahit Gedik, aracın bir anda alev almasının ardından yangın söndürme tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile hemen müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kadıköy, yangın, otomobil