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https://tr.sputniknews.com/20220102/papa-francis-kadina-siddet-tanriya-hakarettir-1052321133.html
Papa Francis: Kadına şiddet tanrıya hakarettir
Papa Francis: Kadına şiddet tanrıya hakarettir
Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis, "Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek? Artık yeter" dedi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T04:43+0300
2022-01-02T04:43+0300
dünya
vatikan
kadına şiddet
papa francis
kadına yönelik şiddet
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Papa Francis Vatikan'da yaptığı yeni yıl konuşmasında, kadınlara yönelik şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda yönettiği ayinde Papa, konuşmasının önemli bölümünü Hz. Meryem'den örneklerle annelik ve kadınlara ayırdı.Kadına şiddetin son bulması çağrısı yapan Papa, “Anneler hayatı bağışlıyor ve dünyayı koruyor. Onları korumak için daha çok çaba sarf edelim. Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek. Artık yeter! Bir kadına şiddet uygulamak Tanrı'ya hakarettir” dedi.85 yaşındaki Papa Francis, son yeni yıl ayinini 2019'da düzenlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/papa-francis-bir-evlilikteki-uc-kilit-ifadeyi-acikladi-1052160706.html
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vatikan, kadına şiddet, papa francis, kadına yönelik şiddet

Papa Francis: Kadına şiddet tanrıya hakarettir

04:43 02.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEVatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis
Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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Vatikan'daki yeni yıl ayininde konuşan Papa Francis, "Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek? Artık yeter" dedi.
Papa Francis Vatikan'da yaptığı yeni yıl konuşmasında, kadınlara yönelik şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirtti.
Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda yönettiği ayinde Papa, konuşmasının önemli bölümünü Hz. Meryem'den örneklerle annelik ve kadınlara ayırdı.
Kadına şiddetin son bulması çağrısı yapan Papa, “Anneler hayatı bağışlıyor ve dünyayı koruyor. Onları korumak için daha çok çaba sarf edelim. Kadınlar daha ne kadar şiddet görecek. Artık yeter! Bir kadına şiddet uygulamak Tanrı'ya hakarettir” dedi.
85 yaşındaki Papa Francis, son yeni yıl ayinini 2019'da düzenlemişti.
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