https://tr.sputniknews.com/20220102/premier-ligdeki-chelsea-liverpool-maci-berabere-bitti-1052334976.html

Premier Lig'deki Chelsea-Liverpool maçı berabere bitti

Premier Lig'deki Chelsea-Liverpool maçı berabere bitti

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Chelsea-Liverpool karşılaşması 2-2 sonuçlandı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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liverpool

chelsea

spor

premier lig

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Haftaya ikinci sırada başlayan Chelsea, bir maç eksiğiyle puan tablosunun 3. basamağında yer alan Liverpool'u ağırladı.Liverpool, Mane'nin 9 ve Salah'ın 26. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Fakat Chelsea'den Kovacic'in 42 ve Pulisic'in 45+1'inci dakikadaki golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.Bu sonuçla Chelsea puanını 43'e, Liverpool ise 42'ye çıkardı. Lider Manchester City ile en yakın takipçisi arasındaki fark 10 puana yükseldi.

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liverpool, chelsea, premier lig