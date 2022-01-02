https://tr.sputniknews.com/20220102/roportajda-tepki-ceken-sozler-hastanedeki-gorevliyi-bile-dovuyorlar-en-buyuk-zenginligim-bu-1052325948.html

Röportajda tepki çeken sözler: 'Hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar, en büyük zenginliğim bu'

Röportajda tepki çeken sözler: 'Hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar, en büyük zenginliğim bu'

Bir sokak röportajında “Amcam ameliyat oldu, babam senet imzalamasına rağmen evimize haciz geldi. Şu anda hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar ‘benim hastama... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T13:40+0300

2022-01-02T13:40+0300

2022-01-02T13:55+0300

türkiye

sosyal medya

hastane

ameliyat

doktor

sokak

röportaj

tepki

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Antalya Muratpaşa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, söylenen sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.Sağlık sistemi üzerinden örnek vererek konuşan kişi, "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" ifadelerini kullandı.

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sosyal medya, hastane, ameliyat, doktor, sokak, röportaj, tepki