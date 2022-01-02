Röportajda tepki çeken sözler: 'Hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar, en büyük zenginliğim bu'

Antalya Muratpaşa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, söylenen sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.Sağlık sistemi üzerinden örnek vererek konuşan kişi, "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" ifadelerini kullandı.
Bir sokak röportajında “Amcam ameliyat oldu, babam senet imzalamasına rağmen evimize haciz geldi. Şu anda hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar ‘benim hastama bakmadın’ diye. Benim en büyük zenginliğim bu” ifadelerinin kullanılması sosyal medyada büyük tepki topladı.
Antalya Muratpaşa'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, söylenen sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sağlık sistemi üzerinden örnek vererek konuşan kişi, "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" ifadelerini kullandı.