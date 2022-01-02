Rus Dışişleri: Sputnik V’nin tanınması konusunda DSÖ’den umut verici sinyaller alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e demecinde Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tanınması konusuna DSÖ’den umut verici sinyaller geldiğini, bunun aynı zamanda Rus tarafını sakinleştirmeye yönelik bir jest olabileceğini ifade etti.Pankin, ilgili soru karşısında, “Umut verici bir şeyler görüyorum, fakat aynı zamanda ‘neredeyse yılın ilk çeyreğinde, ilk yarısında’ (Sputnik onay alabilir) ifadelerinde bence Rusya’ya yönelik belli bir nezaket olduğu da görülüyor” yanıtını verdi.DSÖ müfettişleri, Sputnik V aşısını acil kullanım için önerilen aşıların listesine ekleme prosedürü çerçevesinde Rusya’yı en yakın zamanda ziyaret etmeyi planlıyor.DSÖ, Sputnik V’nin üretildiği tesislere denetimiyle ilgili ön raporunu 23 Temmuz’da açıklamıştı. Örgüt, Sputnik V aşısını Rusya’da üreten şirketleri kontrol etmiş ve Ufa şehrinde bir tesiste sterilite ve çevre korumayla ilgili ihlaller saptamıştı. Bunun üzerinde geçici olarak askıya alınan onay prosedürü, ekimde yeniden başlatılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Moskova’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tanınması konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) umut verici sinyaller aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e demecinde Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tanınması konusuna DSÖ’den umut verici sinyaller geldiğini, bunun aynı zamanda Rus tarafını sakinleştirmeye yönelik bir jest olabileceğini ifade etti.
Pankin, ilgili soru karşısında, “Umut verici bir şeyler görüyorum, fakat aynı zamanda ‘neredeyse yılın ilk çeyreğinde, ilk yarısında’ (Sputnik onay alabilir) ifadelerinde bence Rusya’ya yönelik belli bir nezaket olduğu da görülüyor” yanıtını verdi.
DSÖ müfettişleri, Sputnik V aşısını acil kullanım için önerilen aşıların listesine ekleme prosedürü çerçevesinde Rusya’yı en yakın zamanda ziyaret etmeyi planlıyor.
DSÖ, Sputnik V’nin üretildiği tesislere denetimiyle ilgili ön raporunu 23 Temmuz’da açıklamıştı. Örgüt, Sputnik V aşısını Rusya’da üreten şirketleri kontrol etmiş ve Ufa şehrinde bir tesiste sterilite ve çevre korumayla ilgili ihlaller saptamıştı. Bunun üzerinde geçici olarak askıya alınan onay prosedürü, ekimde yeniden başlatılmıştı.