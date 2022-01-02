https://tr.sputniknews.com/20220102/rusyada-aralik-ayinda-petrol-uretimi-yillik-bazda-yuzde-84-artti-1052330163.html

Rusya’da aralık ayında petrol üretimi yıllık bazda yüzde 8.4 arttı

Rusya’da aralık ayında petrol üretimi yıllık bazda yüzde 8.4 arttı

Rusya'da geçtiğimiz aralık ayında doğalgaz kondensatlı petrol üretiminin, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 8.4 artarak 46.11 milyon ton olarak gerçekleştiği... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T16:50+0300

2022-01-02T16:50+0300

2022-01-02T16:50+0300

ekonomi

rusya

doğalgaz

üretim

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Rus basınının Rusya Akaryakıt ve Enerji Kompleksi Merkezi Dağıtım Servisi verilerine dayandırdığı habere göre ülkenin aralık ayındaki petrol üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 artarak 46.11 milyon ton olarak gerçekleşti.2021'de Rusya’daki gaz kondensatlı petrol üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artışla 524.05 milyon ton olarak gerçekleşti.Diğer yandan Rusya’dan uzak dış ülkelere yapılan ham petrol ihracatı geçen yıl yüzde 2.2 oranında düşerek, 214.4 milyon ton oldu.Aralık ayında gaz üretim hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 artışla 69.03 milyar metreküp oldu, 2021’in tamamında yapılan üretim ise bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artarak 762.3 milyar metreküp oldu.

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rusya, doğalgaz, üretim