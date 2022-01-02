https://tr.sputniknews.com/20220102/rusyada-son-24-saatin-koronavirus-bilancosu-13-eylulden-bu-yana-en-dusuk-vaka-sayisi-kaydedildi-1052326754.html

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 13 Eylül’den bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 13 Eylül’den bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi

Rusya'da son 24 saatte 18 bin 233 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 10 milyon 537... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T14:18+0300

2022-01-02T14:18+0300

2022-01-02T14:18+0300

koronavirüs

rusya

anna popova

rospotrebnadzor

kovid-19

vaka sayısı

koronavirüsle mücadele merkezi

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 18 bin 233 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 19 bin 751 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 7.69 daha düşük olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 10 milyon 537 bin 966’ya ulaştığı belirtildi.Sekiz gündür üst üste düşüş eğiliminde olan vakaların bugünkü sayısı ise 13 Eylül 2021’den bu yana görülen en düşük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (bin 824), St. Petersburg’da (bin 468), Moskova bölgesinde (bin 364), Çelyabinsk bölgesinde (468) ve Sverdlovsk bölgesinde (466) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 811 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 310 bin 518’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 26 bin 976 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 9 milyon 524 bin 39’a ulaştığını vurguladı.Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni yıl tatilinden sonra ülkede Kovid-19 epidemiyolojik durumunun kötüleşmesini beklediklerini açıklamıştı. Endişelerin kaynakları arasında omicron varyantı da var.Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova ise Rusya'nın yeni yıla kororonavirüs konusunda istikrara kavuşan bir çizgide girdiğini ifade etmişti.

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rusya, anna popova, rospotrebnadzor, kovid-19, vaka sayısı, koronavirüsle mücadele merkezi