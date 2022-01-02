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https://tr.sputniknews.com/20220102/sanayi-ve-teknoloji-bakanligindan-taksimetre-guncelleme-fiyatlarina-iliskin-inceleme-basvurusu-1052321921.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan taksimetre güncelleme fiyatlarına ilişkin inceleme başvurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan taksimetre güncelleme fiyatlarına ilişkin inceleme başvurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, İstanbul’daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T09:19+0300
2022-01-02T09:19+0300
türkiye
istanbul
ibb
bakanlık
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
denetleme
zam
taksi
ulaşım
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine getirilen zam kararının ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için fahiş fiyat belirlediği ihbarları üzerine harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.Başvuru metni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Fahiş fiyat iddialarının Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca değerlendirilmesi istenilen başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:"Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da UKOME kararı ile taksimetre ücretlerine zam kararı alınmış olup bu karar sonrasında bugün itibariyle taksimetrelere yeni tarifenin yüklenmesi ve muayenesinin yaptırılması işlemlerine başlanmıştır. Taksimetreler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında yer almakta olup ilgili mevzuata göre yetkili tamir ayar servisleri tarafından tarife yüklenme işlemleri yapılmakta ardından yetkili muayene servisleri tarafından kontrolleri yapılarak muayene ve damgası yapılmaktadır. Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132 TL artı KDV olarak belirlenmiştir. Ancak yetkili tamir ayar servisleri tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretler serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup bu konuda bakanlığımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132 TL artı KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir.”
https://tr.sputniknews.com/20220101/istanbulda-taksi-suruculeri-tarife-guncellemek-icin-siraya-girdi-1052308696.html
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istanbul, ibb, bakanlık, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), denetleme, zam, taksi, ulaşım, sanayi ve teknoloji bakanlığı, taksimetre

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan taksimetre güncelleme fiyatlarına ilişkin inceleme başvurusu

09:19 02.01.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, İstanbul’daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine getirilen zam kararının ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için fahiş fiyat belirlediği ihbarları üzerine harekete geçti.
Bakanlık, fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Başvuru metni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Fahiş fiyat iddialarının Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca değerlendirilmesi istenilen başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:
"Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da UKOME kararı ile taksimetre ücretlerine zam kararı alınmış olup bu karar sonrasında bugün itibariyle taksimetrelere yeni tarifenin yüklenmesi ve muayenesinin yaptırılması işlemlerine başlanmıştır. Taksimetreler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında yer almakta olup ilgili mevzuata göre yetkili tamir ayar servisleri tarafından tarife yüklenme işlemleri yapılmakta ardından yetkili muayene servisleri tarafından kontrolleri yapılarak muayene ve damgası yapılmaktadır. Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132 TL artı KDV olarak belirlenmiştir. Ancak yetkili tamir ayar servisleri tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretler serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup bu konuda bakanlığımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132 TL artı KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir.”
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul’da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
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