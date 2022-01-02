Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/sudan-basbakani-abdullah-hamduk-istifa-etti-1052335598.html
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T23:42+0300
2022-01-03T00:11+0300
dünya
sudan
abdullah hamduk
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103999/63/1039996357_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_f378dd948c7c4e5b22512ef1e8a50721.jpg
Sudan’da siyasi kriz devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz sene 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından 21 Kasım’da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini duyurdu. Hamduk televizyonda yaptığı konuşmada, "Başbakanlık görevinden istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu görevi vatanımın diğer oğullarına ve kızlarına bırakıyorum” dedi.Hamduk, halk, hükümet ve ordu arasındaki siyasi huzursuzluğun çözümünün ancak "tüm tarafların diyalog kurmasıyla" çözülebileceğini açıkladı.Ne olmuştu?Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 56 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211122/sudanda-yonetim-krizini-sona-erdiren-siyasi-anlasma-imzalandi-1051015770.html
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103999/63/1039996357_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b8ebb7830871663ceb7f95d50f62451a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, abdullah hamduk, istifa

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

23:42 02.01.2022 (güncellendi: 00:11 03.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLASudan Başbakanı Abdullah Hamduk
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLA
Abone ol
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı.
Sudan’da siyasi kriz devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz sene 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından 21 Kasım’da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini duyurdu. Hamduk televizyonda yaptığı konuşmada, "Başbakanlık görevinden istifa ettiğimi duyuruyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu görevi vatanımın diğer oğullarına ve kızlarına bırakıyorum” dedi.

Hamduk, halk, hükümet ve ordu arasındaki siyasi huzursuzluğun çözümünün ancak "tüm tarafların diyalog kurmasıyla" çözülebileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı.
Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.
Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti.
21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 56 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
DÜNYA
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
22 Kasım 2021, 04:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce