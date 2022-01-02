https://tr.sputniknews.com/20220102/tekirdagda-yabanci-uyruklu-kisiler-arasinda-bicakli-kavga-3-yarali-1052319658.html

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu kişilerin birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekirdağ

bıçaklı kavga

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İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, bıçaklı kavga