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Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu kişilerin birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T02:16+0300
2022-01-02T02:16+0300
2022-01-02T02:17+0300
türkiye
tekirdağ
bıçaklı kavga
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İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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tekirdağ, bıçaklı kavga
Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 02:16 02.01.2022 (güncellendi: 02:17 02.01.2022)
Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu kişilerin birbirine girdiği kavga sonucu 3 kişi bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi.
Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.