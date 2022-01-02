https://tr.sputniknews.com/20220102/tmmob-faturalar-istanbulda-yasayan-aile-icin-997-ankarada-yasayan-aile-icin-ise-1025e-ulasti-1052328650.html

TMMOB: Faturalar İstanbul’da yaşayan aile için 997, Ankara’da yaşayan aile için ise 1025'e ulaştı

TMMOB: Faturalar İstanbul’da yaşayan aile için 997, Ankara’da yaşayan aile için ise 1025'e ulaştı

Faturalardaki son durumu EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Türkyılmaz değerlendirdi... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T15:46+0300

2022-01-02T15:46+0300

2022-01-02T15:46+0300

ekonomi

türkiye

elektrik

doğalgaz

su

fatura

hesaplama

oğuz türkyılmaz

internet

olgun sakarya

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Elektrik tüm tüketici gruplarında yüzde 50 ila yüzde 125 aralığında zamlanırken, doğalgaza ise ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, son zamlardan sonra faturaların ulaşacağı tutarları Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz değerlendirdi.Türkyılmaz’ın hesaplamalarına göre, geçen yıl 760 TL civarında olan elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet faturalarının toplamı, 1 Ocak 2022 itibarıyla İstanbul’da yaşayan bir aile için 997.69 TL’ye, Ankara’da yaşayan bir aile için ise 1025 TL’ye ulaştı. Kış aylarında yalnızca ortalama bir doğalgaz faturası tutarı 700 TL’yi bulacak.Dört kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak hesaplanıyor.Kademeli tarife fiyatlarına göre, bunun 150 kilovatsaate kadar olan kısmı birinci kademedeki tüketim miktarına girecek ve bu kısım yüzde 50 zamlanacak. 150 kilovatsaatin üzerindeki kısım ise ikinci kademe tarifesine girecek ve bu kısım yüzde 125 zamlanacak. Sakarya, 230 kilovatsaatlık ortalama bir tüketim için vatandaşın ödediği tutarın 2021’de 210.6 TL iken, son zamlarla 370.8 TL’ye fırladığını aktardı.Oğuz Türkyılmaz ise, ortalama bir doğalgaz faturasının aylık ortalama 76 metreküp doğalgazın kullanıldığı İstanbul’da 212 TL’ye, 89 metreküpün kullanıldığı Ankara’da 244 TL’ye yükseldiği bilgisini verdi.Kış aylarında İstanbul’da kullanılan doğalgazın miktarı 200-225 metreküpe, Ankara’da ise 250 metreküpe çıkıyor. Bu durumda 2022 kış aylarında İstanbul’da doğalgaz faturası yaklaşık 500 liraya, Ankara’da ise 700 TL’yi aşacak.Olgun Sakarya’nın yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94.7 TL, 2018’de 137.3 TL olurken, 2019’da 163.2 TL’ye, 2020’de 183.4 TL’ye ve 2021’de de 210.6 TL’ye ulaştı.‘Bugüne kadar izlenen yanlış enerji politikalarından vatandaşın suçu ne’1 Ocak 2022 itibarıyla yapılan yüzde 50-125 aralığındaki zamların ‘kabul edilemez’ olduğuna vurgu yapan Sakarya, “İktidar bu kadar yüksek zam oranlarının gerekçesini açıklaması lazım. EPDK dünya spot piyasasındaki kömür ve doğalgaz fiyatlarındaki artışı gerekçe gösterdi. İyi de bugüne kadar izlenen yanlış enerji politikalarından vatandaşın suçu ne?” dedi.‘Yapılan zamlar enflasyonun çok üzerinde’Oğuz Türkyılmaz ise, “Doğalgaz 2021 başında üç kat artmıştı ancak fiyatlar daha sonra düşüşe de geçti. EPDK en kötü fiyatları örnek göstererek çarpıtma yapıyor. Dürüst bir tavır değil. Yapılan zamlar enflasyonun çok üzerinde. Piyasanın çok üzerinde rakamlarla şirketlere satış imkânı sağlıyorlar” dedi.‘Umarım insanlarımız bu zamlar karşısında kaçak elektrik kullanmaya yönelmezler’“Yüzde 50’ye yakın ithal kaynak bağımlısı bir enerji üretim altyapısı oluşturursanız, sonucun bu olması kaçınılmaz” diyen Sakarya, şu değerlendirmeyi yaptı:‘Yaşamımızın her noktasını etkileyecek zamlar bunlar’Öte yandan, Sakarya da Türkyılmaz da, yapılan bu zamların sektörlerin maliyetini artıracağı için tüm ürünlerde vatandaşa yeni bir zam olarak yansıyacağına dikkat çekiyor.Türkyılmaz, “Büyük sanayiye yapılan zam çok yüksek, bir yılda yüzde 300’ü aştı. Doğalgaz girdisindeki ciddi artış gerekçesiyle ürün fiyatlarını artıracaklardır” derken; Sakarya ise şöyle konuştu:

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türkiye, elektrik, doğalgaz, su, fatura, hesaplama, oğuz türkyılmaz, internet, olgun sakarya