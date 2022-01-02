https://tr.sputniknews.com/20220102/turk-mallarina-boykot-uygulayan-suudi-arabistandan-turkiyeye-rekor-satis-1052330971.html
Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye rekor satış
Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye rekor satış
Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye'den ithalatı 3,2 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, 2021'de 11 ayda Türkiye'ye 3 milyar... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T17:49+0300
2022-01-02T17:49+0300
2022-01-02T17:49+0300
ekonomi
türkiye
suudi arabistan
ithalat
boykot
ihracat
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Türk mallarına dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.Sözcü'nün TÜİK verilerinden derlediği habere göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu.Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır, Katar'a karşı 3,5 yıldır devam eden siyasi ve ekonomik ambargoyu Ocak 2021'de kaldırdı. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ticaret de yeniden başladı.Ancak ambargo döneminde Katar'a destek veren ve bu ülkeye asker gönderen Türkiye'ye karşı uygulanan fiili boykotta geri adım gelmedi.Körfez ülkeleri, Türkiye ve Katar'dan Müslüman Kardeşler örgütüne desteği kesmelerini istiyordu.İstanbul'da Suudi Konsolosluğu binasında Suudi yönetiminin talimatıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi artırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201025/suudi-arabistandaki-boykot-cagrilarina-karsin-turk-mali-ithalati-artti-1043086856.html
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türkiye, suudi arabistan, ithalat, boykot, ihracat
Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan'dan Türkiye’ye rekor satış
Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye'den ithalatı 3,2 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, 2021'de 11 ayda Türkiye'ye 3 milyar dolarlık mal satarak rekor kırdı. Suudiler Türk ürünlerine boykot uygulamaya devam ederken, Türkiye bu ülkeden ithalatını artırdı.
Türk mallarına dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.
Sözcü'nün TÜİK verilerinden derlediği habere
göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.
2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.
Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.
Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu.
Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır, Katar'a karşı 3,5 yıldır devam eden siyasi ve ekonomik ambargoyu Ocak 2021'de kaldırdı. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ticaret de yeniden başladı.
Ancak ambargo döneminde Katar'a destek veren ve bu ülkeye asker gönderen Türkiye'ye karşı uygulanan fiili boykotta geri adım gelmedi.
Körfez ülkeleri, Türkiye ve Katar'dan Müslüman Kardeşler örgütüne desteği kesmelerini istiyordu.
İstanbul'da Suudi Konsolosluğu binasında Suudi yönetiminin talimatıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi artırmıştı.