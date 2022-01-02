Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/turkiye-nato-gorevini-fransaya-devretti-1052318974.html
Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
Milli Savunma Bakanlığı, 'NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı' görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T00:53+0300
2022-01-02T00:53+0300
türkiye
fransa
nato
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374917_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f7ea1972a16469b0272e1711364924b0.jpg
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374917_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7408a378134834ab0803ab637b5c6583.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, nato, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)

Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti

00:53 02.01.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, 'NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı' görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın görevlerini Fransa’ya devrettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Ocak 2021’den bu yana NATO’nun ‘NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı’ görevini yürüten 3’üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile ‘NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’ olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa’ya devretti. Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:55ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
01:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti
01:3050 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi
01:17Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı
00:53Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
00:51Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
00:41Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
00:28Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Dünİran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti
DünMarmaray'a yüzde 36 zam geldi, TCDD 'İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu' dedi
DünMeriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor
DünEren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
DünBakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı
DünGenç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
DünRusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
DünHakkari'deki 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
DünFransız bakan, yılbaşı gecesinde 874 aracın ateşe verilmesinden 'mutlu': 'Şiddette düşüş görüldü'