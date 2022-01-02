KORONAVİRÜS
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 129 can kaybı, 33 bin 520 yeni vaka
19:17 02.01.2022 (güncellendi: 19:23 02.01.2022)
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Türkiye'de son 24 saatte 129 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 33 bin 520 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu:
"60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka."
60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka. pic.twitter.com/1rPIlwdHbd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2022