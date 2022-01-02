https://tr.sputniknews.com/20220102/unlu-sunucu-yardim-ettigi-cocugun-surekli-para-istemesi-uzerine-savciliga-sikayette-bulundu-1052324474.html

Ünlü sunucu, yardım ettiği çocuğun sürekli para istemesi üzerine savcılığa şikayette bulundu

Ünlü sunucu, yardım ettiği çocuğun sürekli para istemesi üzerine savcılığa şikayette bulundu

Yıllar önce babasının tacizine uğradığı iddia edilen bir kadının çocuğuna 16 yıldır yardım eden 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programın sunucusu Ayşe Özgün... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T12:28+0300

2022-01-02T12:28+0300

2022-01-02T12:28+0300

yaşam

türkiye

çocuk

kadın

yardım

savcılık

ayşe özgün

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Ünlü sunucu Ayşe Özgün 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programda sunuculuk yaptığı dönemde yaşanan olayda taraflardan birine yardım etti. 8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadın, programa katılmış ve konuşmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak programa konuk etmişti. Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının ikametinde öldürüldü.Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Ayşe Özgün, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı. Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.Fakat, genç adam Ayşe Özgün'ün peşini bırakmadı. Para istemenin boyutu tacize dönünce, ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti. Halen sosyal medyada da kendisine ve arkadaşlarına ulaşarak para istediğini ileri sürdüğü Uğur'dan şikayetçi olan Özgen'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, çocuk, kadın, yardım, savcılık, ayşe özgün