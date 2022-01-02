https://tr.sputniknews.com/20220102/uzmanlardan-omicron-uyarisi-hiper-bulasici-hale-geldi-maskeyi-bir-an-bile-indirmeyin-1052327209.html

Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin

Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T14:42+0300

2022-01-02T14:42+0300

2022-01-02T14:42+0300

koronavirüs

abd

uyarı

bulaşıcı

kovid-19

varyant

delta varyantı

omicron

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Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.NTV'nin aktardığına göre, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çeken Dr. Reiner koronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla 'hiper bulaşıcı bir hale geldiğini' söyledi.ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.

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abd, uyarı, bulaşıcı, kovid-19, varyant, delta varyantı , omicron