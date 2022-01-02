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Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin
Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin
ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:42+0300
2022-01-02T14:42+0300
koronavirüs
abd
uyarı
bulaşıcı
kovid-19
varyant
delta varyantı
omicron
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Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.NTV'nin aktardığına göre, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çeken Dr. Reiner koronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla 'hiper bulaşıcı bir hale geldiğini' söyledi.ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/izmir-tabip-odasi-baskanindan-omicron-uyarisi-vakalar-artacak-hastane-sistemi-sikintiya-girebilir-1052308609.html
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abd, uyarı, bulaşıcı, kovid-19, varyant, delta varyantı , omicron

Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin

14:42 02.01.2022
© REUTERS / STRINGEROmicron- Koronavirüs
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti.
Omicron varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Amerikalı bilim insanları, "Kısa süreli bir karşılaşma, ya da maskeyi bir anlık indirmek virüse yakalanmaya neden olabilir" uyarısı yaptı.
ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner virüsle ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi.
Reiner eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi.
NTV'nin aktardığına göre, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çeken Dr. Reiner koronavirüsün Omicron varyantının eskiye oranla 'hiper bulaşıcı bir hale geldiğini' söyledi.
ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.
Artan vaka sayıları dünya genelinde sağlık personeli sıkıntısına da neden oluyor.
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