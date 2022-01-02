https://tr.sputniknews.com/20220102/yaramazlik-yaptigi-icin-wushuya-gonderildi-avrupa-sampiyonu-oldu-1052326921.html
Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
Konya'da 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu'ya gönderdiği 17 yaşındaki Sıla Özge Öden, uluslararası müsabakalarda... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:23+0300
2022-01-02T14:23+0300
2022-01-02T14:23+0300
yaşam
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kung fu
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Lise son sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarıya imza attı.Öden, 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından Wushu Kung Fu sporuna gönderildi.Bu spora başlarken kendisinden bu kadar başarı beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarıların geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı” dedi.11 yılda 115 madalyaMilli sporcu Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda ulusal ve uluslararası 115 madalya kazandı.2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden, bu sene çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla, "Spora 4 yaşında jimnastikle başladım. 6 yaşında Wushu’ya başladım. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay grupta çalıştıktan sonra hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" dedi.Dünya i̇ki̇nci̇si̇ olduWushu Kung Fu sporuna başladığı günden beri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Sıla, "İlk milliliğimi 11-12 yaşımda aldım, Yunanistan’da Balkan Şampiyonu oldum. 2018’de Brezilya’da Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 4’üncüsü oldum. 2019’da Rusya’da Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. 2021’de de online Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 2’ncisi oldum. İki hafta önce Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.
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avrupa, çocuk, kung fu, öğrenci, şampiyon
Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
Konya'da 6 yaşındayken yaramazlık yapıyor diye ailesinin Uzak Doğu sporu Wushu Kung Fu'ya gönderdiği 17 yaşındaki Sıla Özge Öden, uluslararası müsabakalarda 115 madalya kazandı. Uluslararası ve yerli birçok başarıya imza atan Öden, bu spora başlarken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söyledi.
Lise son sınıf öğrencisi Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu'da uluslararası birçok başarıya imza attı.
Öden, 6 yaşındayken evde yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından Wushu Kung Fu sporuna gönderildi.
Bu spora başlarken kendisinden bu kadar başarı beklemediğini söyleyen Sıla Özge Öden, "İlk başladığımda bu başarıların geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Ailem, evde yaramaz olduğum için beni spora göndermişti. Türkiye Şampiyonasına gitmeye başladığımda, ailem ve hocalarım hepsi umut bağlamıştı” dedi.
11 yılda 115 madalya
Milli sporcu Sıla Özge Öden, 11 yıl önce başladığı Wushu Kung Fu sporunda ulusal ve uluslararası 115 madalya kazandı.
2019 yılında Avrupa Şampiyonu olan Sıla Özge Öden, bu sene çevrimiçi düzenlenen gösteri şeklindeki Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.
Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla, "Spora 4 yaşında jimnastikle başladım. 6 yaşında Wushu’ya başladım. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay grupta çalıştıktan sonra hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" dedi.
Dünya i̇ki̇nci̇si̇ oldu
Wushu Kung Fu sporuna başladığı günden beri ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Sıla, "İlk milliliğimi 11-12 yaşımda aldım, Yunanistan’da Balkan Şampiyonu oldum. 2018’de Brezilya’da Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 4’üncüsü oldum. 2019’da Rusya’da Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldum. 2021’de de online Dünya Şampiyonluğu'nda dünya 2’ncisi oldum. İki hafta önce Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" diye konuştu.