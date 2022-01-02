https://tr.sputniknews.com/20220102/yasakli-ardic-kusunu-vuran-avcilara-18-bin-550-lira-para-cezasi--1052334479.html

Yasaklı ardıç kuşunu vuran avcılara 18 bin 550 lira para cezası

Yasaklı ardıç kuşunu vuran avcılara 18 bin 550 lira para cezası

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, öter ardıç kuşlarını yasa dışı olarak avlayan 3 şahsa yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kahramanmaraş

kuş

avcı

para cezası

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Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak'a bağlı kırsal Biçin Mahallesi'nde 3 şahsın kaçak olarak ardıç kuşu avladığı ihbarı üzerine harekete geçti.DKMP ekiplerinin, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle birlikte bölgede yaptığı aramada, A.B., A.K. ve A.Ç. adlı şahısların avlanması yasak olan 6 adet öter ardıç kuşu vurduğu tespit edildi.Şahıslara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Vurulan kuşlara ve yasa dışı avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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kahramanmaraş, kuş, avcı, para cezası