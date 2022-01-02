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Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğrayan kişi 14 yerinden ısırıldı
Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğrayan kişi 14 yerinden ısırıldı
Gaziantep'te, yolda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Ufuk Göçmen (34), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in; kol, bacak ve sırtıyla 14... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T04:33+0300
2022-01-02T04:33+0300
türkiye
saldırı
gaziantep
pitbull
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Olay, dün öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüdüğü sırada sahibinin tasmasını takmadığı pitbull cinsi köpek karşıdan gelen Ufuk Göçmen’e saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlenen Göçmen’i ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Ufuk Göçmen, “Köpeğin ısırdığı yerlerime dikiş atılarak, pansuman yapıldı. Devlet büyüklerimden tek isteğim bu tür köpeklerin şehirlerde dolaşımının engellenmesi. Ben yaralandım, başka insanların yaralanmasının engellenmesini istiyorum” dedi.Ufuk Göçmen’in şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeğin, ismi öğrenilemeyen sahibi ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
türkiye
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saldırı, gaziantep, pitbull

Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğrayan kişi 14 yerinden ısırıldı

04:33 02.01.2022
© DHAGaziantep'te, yolda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Ufuk Göçmen (34), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in; kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlendi.
Gaziantep'te, yolda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Ufuk Göçmen (34), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in; kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Gaziantep'te, yolda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Ufuk Göçmen (34), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in; kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüdüğü sırada sahibinin tasmasını takmadığı pitbull cinsi köpek karşıdan gelen Ufuk Göçmen’e saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlenen Göçmen’i ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Ufuk Göçmen, “Köpeğin ısırdığı yerlerime dikiş atılarak, pansuman yapıldı. Devlet büyüklerimden tek isteğim bu tür köpeklerin şehirlerde dolaşımının engellenmesi. Ben yaralandım, başka insanların yaralanmasının engellenmesini istiyorum” dedi.
Ufuk Göçmen’in şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeğin, ismi öğrenilemeyen sahibi ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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