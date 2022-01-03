Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü

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Rijksmuseum'dan yapılan açıklamada, Rembrandt'a ait 'Gece Devriyesi' tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi. Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu.