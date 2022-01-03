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Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü
Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü
Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Rijksmuseum'da yer alan, ressam Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu, yüksek çözünürlükte bir fotoğrafla dijital ortamda... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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фото, hollanda, amsterdam, müze, sanat, tablo, rembrandt

Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü

16:13 03.01.2022
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Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Rijksmuseum'da yer alan, ressam Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu, yüksek çözünürlükte bir fotoğrafla dijital ortamda sergiye açıldı.
© AA

Rijksmuseum'dan yapılan açıklamada, Rembrandt'a ait 'Gece Devriyesi' tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi. Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu.

Rijksmuseum&#x27;dan yapılan açıklamada, Rembrandt&#x27;a ait &#x27;Gece Devriyesi&#x27; tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi. Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Rijksmuseum'dan yapılan açıklamada, Rembrandt'a ait 'Gece Devriyesi' tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi. Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu.

© AA

5.6 terabaytlık fotoğraftaki her bir piksel, insan kanındaki kırmızı alyuvar hücresinden daha küçük.

Projenin başındaki Rijksmuseum yetkilisi Rob Erdmnan, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tablonun en ufak detayını ve fırça darbelerini görebiliyoruz" dedi.

5.6 terabaytlık fotoğraftaki her bir piksel, insan kanındaki kırmızı alyuvar hücresinden daha küçük. Projenin başındaki Rijksmuseum yetkilisi Rob Erdmnan, yerel basına yaptığı açıklamada, &quot;Tablonun en ufak detayını ve fırça darbelerini görebiliyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

5.6 terabaytlık fotoğraftaki her bir piksel, insan kanındaki kırmızı alyuvar hücresinden daha küçük.

Projenin başındaki Rijksmuseum yetkilisi Rob Erdmnan, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tablonun en ufak detayını ve fırça darbelerini görebiliyoruz" dedi.

© AA

Fotoğrafın adeta bir mikroskoptan tabloya bakma hissi uyandırdığını kaydeden Erdman, "Dünyanın en büyük fotoğrafı oldu" ifadesini kullandı.

Fotoğrafın adeta bir mikroskoptan tabloya bakma hissi uyandırdığını kaydeden Erdman, &quot;Dünyanın en büyük fotoğrafı oldu&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Fotoğrafın adeta bir mikroskoptan tabloya bakma hissi uyandırdığını kaydeden Erdman, "Dünyanın en büyük fotoğrafı oldu" ifadesini kullandı.

© AA

Projenin 2 yıl boyunca hazırlandığı belirtilirken, fotoğraf çekimlerinin 2 ay, fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirmenin 6 ay sürdüğü kaydedildi.

Projenin 2 yıl boyunca hazırlandığı belirtilirken, fotoğraf çekimlerinin 2 ay, fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirmenin 6 ay sürdüğü kaydedildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Projenin 2 yıl boyunca hazırlandığı belirtilirken, fotoğraf çekimlerinin 2 ay, fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirmenin 6 ay sürdüğü kaydedildi.

© AA

Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Rijksmuseum'da, 1700'lerde İstanbul'da yaşayan ressam Jean Baptiste Vanmour'un Osmanlı'nın Lale Devri'ni aktaran tabloları da sergileniyor.

Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Rijksmuseum&#x27;da, 1700&#x27;lerde İstanbul&#x27;da yaşayan ressam Jean Baptiste Vanmour&#x27;un Osmanlı&#x27;nın Lale Devri&#x27;ni aktaran tabloları da sergileniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Rijksmuseum'da, 1700'lerde İstanbul'da yaşayan ressam Jean Baptiste Vanmour'un Osmanlı'nın Lale Devri'ni aktaran tabloları da sergileniyor.

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