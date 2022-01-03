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1.18 promil alkollü çıkan sürücü: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum
23:32 03.01.2022 (güncellendi: 00:06 04.01.2022)
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW507988AKSARAY'DA 1.18 PROMİL ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN POLİSE YAKALANAN SÜRÜCÜ
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW507988
Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diyerek kendini savundu.
Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine söz konusu içkili sürücüyü durdurdu.
Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.
Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” yanıtını verdi. sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.
Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” yanıtını verdi. sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü: Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum https://t.co/BCN0d8qBWO pic.twitter.com/yZLQRas3zV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 3, 2022