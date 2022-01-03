https://tr.sputniknews.com/20220103/118-promil-alkollu-cikan-surucu-karnim-acikmisti-normalde-yapmiyorum-1052371648.html

1.18 promil alkollü çıkan sürücü: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

1.18 promil alkollü çıkan sürücü: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” diyerek kendini... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T23:32+0300

2022-01-03T23:32+0300

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türkiye

aksaray

alkollü sürücü

promil

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Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine söz konusu içkili sürücüyü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna “Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum” yanıtını verdi. sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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aksaray, alkollü sürücü, promil