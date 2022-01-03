https://tr.sputniknews.com/20220103/18-bin-500-kez-aradi-112nin-kabusu-oldu-1052362764.html

18 bin 500 kez aradı, 112'nin kabusu oldu

18 bin 500 kez aradı, 112'nin kabusu oldu

Van Valiliği'ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çıkarken, tek bir kişinin ise yıl boyunca 18 bin 500 kez hattı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T18:19+0300

2022-01-03T18:19+0300

2022-01-03T18:19+0300

türkiye

112 acil servis

çağrı

112 acil çağrı merkezi

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Van’da ilk olarak 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte rekor düzeyde yaklaşık 2.5 milyon çağrı aldı. Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız ihbarlardan oluşurken, sadece bir şahıs tarafından 18 bin 500 kez aranarak meşgul edilmiş.Gereksiz yere meşgul edenler belirlendi112 Acil Çağrı Merkezi'ni 18 bin 500 kez arayan şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti.Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çağrılar oluşturuyor. Hastalık düzeyinde burayı sürekli meşgul eden kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez burayı aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 4 bin defa, 2 bin defa arayanlar da var. Bu şekilde peyderpey tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı” dedi.

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112 acil servis, çağrı, 112 acil çağrı merkezi