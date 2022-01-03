https://tr.sputniknews.com/20220103/2021-yili-enflasyon-orani-belli-oldu-1052342934.html

2021 yılı enflasyon oranı belli oldu: Son 19 yılın zirvesinde

2021 yılı enflasyon oranı belli oldu: Son 19 yılın zirvesinde

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri 2022 yılının... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:02+0300

2022-01-03T10:02+0300

2022-01-03T10:24+0300

tüik

enflasyon

ekonomi

dolar

memur

emekli

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Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.Enflasyon böylece son 19 yılın (Eylül 2002 sonrası) zirvesini görmüş oldu. Memur ve emekli zam oranı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.Dolar/TL'de son durumEnflasyon rakamlarının ardından dolar 13,83 euro ise 15,67'den işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html

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tüik, enflasyon, dolar, memur, emekli