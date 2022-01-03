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https://tr.sputniknews.com/20220103/2021-yili-enflasyon-orani-belli-oldu-1052342934.html
2021 yılı enflasyon oranı belli oldu: Son 19 yılın zirvesinde
2021 yılı enflasyon oranı belli oldu: Son 19 yılın zirvesinde
TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri 2022 yılının... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T10:02+0300
2022-01-03T10:24+0300
tüik
enflasyon
ekonomi
dolar
memur
emekli
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Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi.Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.Enflasyon böylece son 19 yılın (Eylül 2002 sonrası) zirvesini görmüş oldu. Memur ve emekli zam oranı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.Dolar/TL'de son durumEnflasyon rakamlarının ardından dolar 13,83 euro ise 15,67'den işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html
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tüik, enflasyon, dolar, memur, emekli

2021 yılı enflasyon oranı belli oldu: Son 19 yılın zirvesinde

10:02 03.01.2022 (güncellendi: 10:24 03.01.2022)
© REUTERS / Umit BektasPazar, alışveriş, meyve, enflasyon
Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Umit Bektas
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TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu
Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi.
Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.
Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.
Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.
Enflasyon böylece son 19 yılın (Eylül 2002 sonrası) zirvesini görmüş oldu.

Memur ve emekli zam oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Dolar/TL'de son durum

Enflasyon rakamlarının ardından dolar 13,83 euro ise 15,67'den işlem görüyor.
Alışveriş - market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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