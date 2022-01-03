https://tr.sputniknews.com/20220103/30-yil-once-kacirilan-adam-cocukluk-hafizasiyla-cizdigi-resim-sayesinde-annesine-kavustu-1052346205.html
30 yıl önce kaçırılan adam, çocukluk hafızasıyla çizdiği resim sayesinde annesine kavuştu
30 yıl önce kaçırılan adam, çocukluk hafızasıyla çizdiği resim sayesinde annesine kavuştu
Çin'de 33 yıl önce kaçırılan Li Jingwei isimli adam, çocukluk yıllarını geçirdiği köyüne dair hatırladığı yerlerin haritasını çizip sosyal medyada paylaştı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:05+0300
2022-01-03T12:05+0300
2022-01-03T12:10+0300
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan Li Jingwei, evinden kaçırılıp bir çocuk kaçakçılığı çetesine satıldığında 4 yaşındaydı.Şu anda 37 yaşında olan Li, Çin'de 'Douyin' olarak bilinen video paylaşım sitesi TikTok'ta kendi elleriyle çizdiği bir haritayı paylaştı. Polis ekipleri, haritadan yola çıkarak önce Li'nin kaçırıldığı köyü, ardından da anneyi buldu.Li, polis ekiplerinin de devreye girmesiyle birlikte Yunnan eyaletinde annesiyle bir araya geldi. DNA testi yaptıran adam yıllar sonra biyolojik annesine kavuştu. Li'nin annesine kavuştuğu anın video görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Li, 1989 yılında Yunnan Eyaleti'nin güneybatısında bulunan Zhaotong şehri yakınlarında kaçırılmış ve ardından köyünden 1800 kilometre uzakta yaşayan başka bir aileye satılmıştı.Şu anda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ve onu evlat edinen ebeveynlerine kökeni hakkında soru sormayı veya DNA testi yaptırmayı başaramadığını söyleyen Li, bu yüzden internette böyle bir yönteme giriştiğini belirtti.TikTok'ta binlerce kez paylaşılan videoda Li, "Ben evini arayan bir çocuğum. 1989 civarında dazlak bir komşum tarafından 4 yaşındayken Henan'a götürüldüm" ifadelerini kullanmıştı.Okul olduğuna inandığı bir bina, bir bambu ormanı ve küçük bir gölet gibi yerlerin bulunduğu köyün kaba bir haritasını çizen Li, "Bu, benim hafızamdan çizdiğim memleketimin haritası" demişti.Çocuk sahibi olmaya çok değer veren bir toplum olan Çin'de kaçırma olayları sık sık gerçekleşiyor.Birçok çocuk genç yaşta kaçırılıp başka ailelere satılıyor. Ülkede 2015 yılında derlenen verilere dayanılarak her yıl 20 bin çocuğun kaçırıldığı tahmin ediliyordu.2021'de ise uzun aralardan sonra biyolojik ebeveynleriyle yeniden bir araya gelen çok sayıda genç erkek bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211229/eski-tiktok-calisanindan-sirkete-dava-binlerce-asiri-siddet-videosu-izlemek-zorunda-kaldim-1052218763.html
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çin, çocuk, yunnan, hafıza, kayıp, dna testi, anne, dna, harita, tiktok
30 yıl önce kaçırılan adam, çocukluk hafızasıyla çizdiği resim sayesinde annesine kavuştu
12:05 03.01.2022 (güncellendi: 12:10 03.01.2022)
Çin'de 33 yıl önce kaçırılan Li Jingwei isimli adam, çocukluk yıllarını geçirdiği köyüne dair hatırladığı yerlerin haritasını çizip sosyal medyada paylaştı. Haritanın sosyal medyada viral olması sonrasında devreye giren polis ekipleri, Li'nin annesini buldu.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan Li Jingwei, evinden kaçırılıp bir çocuk kaçakçılığı çetesine satıldığında 4 yaşındaydı.
Şu anda 37 yaşında olan Li, Çin'de 'Douyin' olarak bilinen video paylaşım sitesi TikTok'ta kendi elleriyle çizdiği bir haritayı paylaştı. Polis ekipleri, haritadan yola çıkarak önce Li'nin kaçırıldığı köyü, ardından da anneyi buldu.
Li, polis ekiplerinin de devreye girmesiyle birlikte Yunnan eyaletinde annesiyle bir araya geldi. DNA testi yaptıran adam yıllar sonra biyolojik annesine kavuştu. Li'nin annesine kavuştuğu anın video görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Li, 1989 yılında Yunnan Eyaleti'nin güneybatısında bulunan Zhaotong şehri yakınlarında kaçırılmış ve ardından köyünden 1800 kilometre uzakta yaşayan başka bir aileye satılmıştı.
Şu anda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ve onu evlat edinen ebeveynlerine kökeni hakkında soru sormayı veya DNA testi yaptırmayı başaramadığını söyleyen Li, bu yüzden internette böyle bir yönteme giriştiğini belirtti.
TikTok'ta binlerce kez paylaşılan videoda Li, "Ben evini arayan bir çocuğum. 1989 civarında dazlak bir komşum tarafından 4 yaşındayken Henan'a götürüldüm" ifadelerini kullanmıştı.
Okul olduğuna inandığı bir bina, bir bambu ormanı ve küçük bir gölet gibi yerlerin bulunduğu köyün kaba bir haritasını çizen Li, "Bu, benim hafızamdan çizdiğim memleketimin haritası" demişti.
Çocuk sahibi olmaya çok değer veren bir toplum olan Çin'de kaçırma olayları sık sık gerçekleşiyor.
Birçok çocuk genç yaşta kaçırılıp başka ailelere satılıyor. Ülkede 2015 yılında derlenen verilere dayanılarak her yıl 20 bin çocuğun kaçırıldığı tahmin ediliyordu.
2021'de ise uzun aralardan sonra biyolojik ebeveynleriyle yeniden bir araya gelen çok sayıda genç erkek bulundu.