https://tr.sputniknews.com/20220103/7-kisinin-oldugu-kazada-aracin-hiz-kadrani-170te-takili-kaldi-1052354251.html
7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
Aksaray'da 6'sı aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın ardından 2.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız kadranının 170 kilometrede... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:37+0300
2022-01-03T14:37+0300
2022-01-03T14:37+0300
türkiye
aksaray
trafik kazası
kaza
hız limiti
hız
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Aksaray'daki kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.Otomobil karşı şeride geçtiKaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/hiz-kadrani-150-kmde-takili-kaldi-kazada-ihh-gorevlisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1051203589.html
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aksaray, trafik kazası, kaza, hız limiti, hız
7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
Aksaray'da 6'sı aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın ardından 2.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
Aksaray'daki kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi.
Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Otomobil karşı şeride geçti
Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.