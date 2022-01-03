Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/7-kisinin-oldugu-kazada-aracin-hiz-kadrani-170te-takili-kaldi-1052354251.html
7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
Aksaray'da 6'sı aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın ardından 2.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız kadranının 170 kilometrede... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:37+0300
2022-01-03T14:37+0300
türkiye
aksaray
trafik kazası
kaza
hız limiti
hız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052353882_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_eca7b148ea9d7fd0f6d1614eaeb581bc.png
Aksaray'daki kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.Otomobil karşı şeride geçtiKaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211127/hiz-kadrani-150-kmde-takili-kaldi-kazada-ihh-gorevlisi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1051203589.html
türkiye
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052353882_150:0:1309:869_1920x0_80_0_0_85a8103dce09a975e6bc8fc343273beb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksaray, trafik kazası, kaza, hız limiti, hız

7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı

14:37 03.01.2022
© DHAAksaray'da 7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kalmış
Aksaray'da 7 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kalmış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
Abone ol
Aksaray'da 6'sı aynı aileden 7 kişinin öldüğü kazanın ardından 2.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
Aksaray'daki kaza, yeni yılın ilk dakikalarında, Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi.
Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ergün'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Almanya'da yaşayan Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün ve eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtakilerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Otomobil karşı şeride geçti

Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri, incelendi. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal'ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Bal'ın kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği belirlendi. Bal'ın kullandığı aracın hız kadranının da 170 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
YAŞAM
Hız kadranı 150 km’de takılı kaldı, kazada İHH görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti
27 Kasım 2021, 14:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:03Prof. Dr. Kara: TURKOVAC, Omicron'a karşı koruyucu ama süresi ne kadar olur söylemek mümkün değil
15:01Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yürütmeyi durdurma kararına tepki: Yabancı severler kına yaksın
14:592021, kayıt tutulduğundan beri en hızlı geçen yıl oldu
14:46Zehra Canan: Bu kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun
14:39Boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadın, sosyal medyadan yardım istedi
14:377 kişinin öldüğü kazada aracın hız kadranı 170'te takılı kaldı
14:372 milyonda bir ihtimal: İkizler 15 dakika arayla farklı yıllarda doğdu
14:34Arabasıyla yanlışlıkla tramvay yoluna girdi, raylarda mahsur kaldı
14:32Sigara ve alkolde ÖTV artışı
14:29Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü
14:15Mirror: Rusya sınırı yakınındaki İngiliz askerlere 'çok çalışıyormuş gibi görünme talimatı' verildi
14:14Güneri: Sinemamız ve tiyatromuz tercihi farklı bireylerin işlenmesinde çok basmakalıp ve hakaretvari
14:07Karamollaoğlu: İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor
14:06Husiler: Yemen sularına izinsiz giren BAE askeri yük gemisine el koyduk
13:53Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu
13:45Beşiktaş: Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu gösteren futbolcularımız kamp kadrosundan çıkarıldı
13:35İstanbul Valisi: Son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte
13:34Roscosmos yılın ilk insanlı uçuşu için tarih verdi
13:33Bursa'da bir araç, trafikte dakikalarca ters yönde seyretti
13:33Brezilya lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı