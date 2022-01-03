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ABD saldırısında öldürülen Süleymani için İran'da anma etkinliği düzenlendi
ABD saldırısında öldürülen Süleymani için İran'da anma etkinliği düzenlendi
ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ölümünün ikinci yılında başkent Tahran ve... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:48+0300
2022-01-03T19:48+0300
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irak
iran
donald trump
kasım süleymani
suikast
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Başkent Tahran'daki anma programında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'tan Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak Hareketi lideri Kays el-Hazeli ve Süleymani'nin ailesi katıldı.Reisi, törende yaptığı konuşmada Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yargılanması gerektiğini savunarak, "Adil bir mekanizma kurulup Trump ve Pompeo işledikleri cinayetler nedeniyle yargılanmaz ve haklarında hüküm verilmezse tüm ABD'li yöneticiler bilsin ki intikamı alınır." ifadelerini kullandı.Süleymani'nin ABD'nin askeri gücünü bildiğini söyleyen Reisi, "Süleymani ABD'nin hiçbir halt işleyemeyeceğine canı yürekten inanıyordu." dedi.Ne olmuştu?Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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irak, iran, donald trump, kasım süleymani, suikast, bağdat

ABD saldırısında öldürülen Süleymani için İran'da anma etkinliği düzenlendi

19:48 03.01.2022
© AAKasım Süleymani için düzenlenen anma töreni
Kasım Süleymani için düzenlenen anma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ölümünün ikinci yılında başkent Tahran ve diğer şehirlerde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Başkent Tahran'daki anma programında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'tan Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak Hareketi lideri Kays el-Hazeli ve Süleymani'nin ailesi katıldı.
Reisi, törende yaptığı konuşmada Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yargılanması gerektiğini savunarak, "Adil bir mekanizma kurulup Trump ve Pompeo işledikleri cinayetler nedeniyle yargılanmaz ve haklarında hüküm verilmezse tüm ABD'li yöneticiler bilsin ki intikamı alınır." ifadelerini kullandı.
Süleymani'nin ABD'nin askeri gücünü bildiğini söyleyen Reisi, "Süleymani ABD'nin hiçbir halt işleyemeyeceğine canı yürekten inanıyordu." dedi.

Ne olmuştu?

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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