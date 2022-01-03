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ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi
ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi
ABD'de yeni yılın ilk çalışma gününde 2 bin 600'den fazla uçak seferi, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:10+0300
2022-01-03T23:10+0300
dünya
abd
iptal
sefer
uçuş
erteleme
koronavirüs
omicron
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Uçuş takibi yapan 'FlightAware.com' internet sitesine göre, bugün ABD'de gün ortası itibarıyla 2 bin 600 uçuş gerçekleştirilemedi, 3 bin 100 sefer de ertelendi.Yetkililer, ülkenin doğu ve orta kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını kaydetti.Southwest Airlines Sözcüsü Brad Hawkins, bugün öğlene kadar günlük tüm uçuş programının yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 575 seferi iptal ettiklerini duyurdu.Hawking, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle çalışan azlığının yanı sıra bugünkü hava şartlarının Chicago, Denver ve Baltimore dahil olmak üzere merkezi havalimanlarındaki operasyonları etkilediğini bildirdi.ABD'de Noel tatili öncesi günlük ortalama uçuş iptali 100 civarında iken, Omicron'un havacılık sektöründe çalışanları vurması ile iptal ve ertelemeler son bir haftada günlük birkaç bini geçmeye başladı.Dünya genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamadıFlightAware.com internet sitesine göre, dünya genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamazken, 8 bin 500'den fazla uçak seferi ertelendi.Hafta sonu da 5 bin 400'ü ABD'de olmak üzere dünya genelinde de 9 binden fazla uçuş iptal edilmişti.Noel tatilinin başladığı 24 Aralık'tan bu yana ABD'de toplam 18 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220101/abdde-2-bini-askin-ucus-kovid-19-ve-zorlu-hava-kosullari-nedeniyle-iptal-edildi-1052316353.html
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abd, iptal, sefer, uçuş, erteleme, koronavirüs, omicron

ABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi

23:10 03.01.2022
© REUTERS / Brian SnyderABD - havaalanı - yolcu
ABD - havaalanı - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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ABD'de yeni yılın ilk çalışma gününde 2 bin 600'den fazla uçak seferi, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Uçuş takibi yapan 'FlightAware.com' internet sitesine göre, bugün ABD'de gün ortası itibarıyla 2 bin 600 uçuş gerçekleştirilemedi, 3 bin 100 sefer de ertelendi.
Yetkililer, ülkenin doğu ve orta kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını kaydetti.
Southwest Airlines Sözcüsü Brad Hawkins, bugün öğlene kadar günlük tüm uçuş programının yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 575 seferi iptal ettiklerini duyurdu.
Hawking, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle çalışan azlığının yanı sıra bugünkü hava şartlarının Chicago, Denver ve Baltimore dahil olmak üzere merkezi havalimanlarındaki operasyonları etkilediğini bildirdi.
ABD'de Noel tatili öncesi günlük ortalama uçuş iptali 100 civarında iken, Omicron'un havacılık sektöründe çalışanları vurması ile iptal ve ertelemeler son bir haftada günlük birkaç bini geçmeye başladı.

Dünya genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamadı

FlightAware.com internet sitesine göre, dünya genelinde bugün 4 bin 100 uçuş yapılamazken, 8 bin 500'den fazla uçak seferi ertelendi.
Hafta sonu da 5 bin 400'ü ABD'de olmak üzere dünya genelinde de 9 binden fazla uçuş iptal edilmişti.
Noel tatilinin başladığı 24 Aralık'tan bu yana ABD'de toplam 18 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.
ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
DÜNYA
ABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi
1 Ocak, 21:56
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