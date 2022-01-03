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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/afganistanda-kadinlara-yonelik-yeni-kisitlamalar-getirildi-kadin-hamamlari-kapatildi-1052365240.html
Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi: Kadın hamamları kapatıldı
Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi: Kadın hamamları kapatıldı
Taliban yönetimi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın hamamlarını kapatma kararı aldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:51+0300
2022-01-03T19:51+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın
kadın hakları
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Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.Ayrıca Taliban geçici hükümeti, Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım 2021'de yayımladığı açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunuculardan tesettüre riayet etmesi istenmişti.Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/afganistan-genc-kadin-futbol-takimi-kim-kardashian-destegiyle-ingiltereye-ulasti-1050961391.html
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afganistan, taliban, kadın, kadın hakları

Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi: Kadın hamamları kapatıldı

19:51 03.01.2022
© AP Photo / Petros GiannakourisAfganistan'da burka giyen bir kadın
Afganistan'da burka giyen bir kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Taliban yönetimi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın hamamlarını kapatma kararı aldı.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.
Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.
İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.
15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.
Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.
Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.
Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.
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Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.
Ayrıca Taliban geçici hükümeti, Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.
Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım 2021'de yayımladığı açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunuculardan tesettüre riayet etmesi istenmişti.
Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.
Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.
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