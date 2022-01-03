https://tr.sputniknews.com/20220103/altin-piyasalari-uzmani-memis-gram-once-dip-yapacak-sonra-1450-lira-olacak-1052340995.html

Altın Piyasaları Uzmanı Memiş: Gram önce 'dip' yapacak sonra 1450 lira olacak

Altın Piyasaları Uzmanı Memiş: Gram önce 'dip' yapacak sonra 1450 lira olacak

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1000 lira seviyesinden 640 liraya kadar gerilen gram altına ilişkin "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T08:15+0300

2022-01-03T08:15+0300

2022-01-03T08:15+0300

ekonomi

altın

islam memiş

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2021’de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.'Gram altında 1450 lira, gram gümüş 20 lira olacak'Twitter hesabından paylaşım yapan Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.'Hani düşecekti' diyen arkadaş sen şimdiden kaybettin'Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210517/piyasa-uzmanindan-altin-yorumu-bu-yaz-600-lira-seviyeleri-gorulebilir-1044519713.html

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