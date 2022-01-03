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Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:36+0300
2022-01-03T23:36+0300
spor
thy avrupa ligi
anadolu efes
erteleme
bayern münih
vaka
koronavirüs
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Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.
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thy avrupa ligi, anadolu efes, erteleme, bayern münih, vaka, koronavirüs

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

23:36 03.01.2022
© AAAnadolu Efes - Bayern Münih
Anadolu Efes - Bayern Münih - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi.
Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.
Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.
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