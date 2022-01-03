https://tr.sputniknews.com/20220103/antalyada-yanan-evlerinden-esyalarini-kurtarmaya-calisan-4-kisilik-aile-hastanelik-oldu-1052336506.html

Antalya'da yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile hastanelik oldu

Antalya'da yanan evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile hastanelik oldu

Antalya'da evlerinde çıkan yangından eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile dumandan etkilendi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

yangın

aile

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Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi'nde Cemil Dürgen'e ait tek katlı evde yangın çıktı.Alevlerin evi sarması üzerine Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir M. ile Semir M. kendilerini bahçeye attı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Bu sırada yangından eşyalarını kurtarmak için eve giren Cemil Dürgen, eşi ve çocukları dumandan etkilendi.Aileye ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye sevk edilen baba Cemil Dürgen ile oğlu Kadir M'nin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Semire M. ve diğer oğluna da ayakta müdahale edildi.

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antalya, yangın, aile