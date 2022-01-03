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https://tr.sputniknews.com/20220103/avustralyali-cocuk-evin-salonunda-dunyanin-ikinci-en-zehirli-yilanini-buldu-1052348752.html
Avustralyalı çocuk, evin salonunda dünyanın ikinci en zehirli yılanını buldu
Avustralyalı çocuk, evin salonunda dünyanın ikinci en zehirli yılanını buldu
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan bir çocuk, evde ölümcül bir yılan buldu. Dünyanın en ölümcül ikinci yılan türü olan bu hayvanın dişleri küçük... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:43+0300
2022-01-03T13:00+0300
dünya
avustralya
queensland
yakalama
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Avustralya'nın Queensland eyaletinin Sippy Downs bölgesinde yaşayan bir çocuk, 16 Aralık'ta evde bir yılan gördü. İhbar üzerine eve gelen Sunshine Coast Snake Catchers ekibi ise, yılanın dünyanın en ölümcül ikinci türü olan doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit etti. 'Kanepenin kumaşını keserek tespit ettik'Yılanı yakalamak için düzenledikleri operasyonun videosunu Facebook'ta paylaşan ekip lideri Stuart McKenzie, paylaşımında şunları söyledi:"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."'Isırığı başlarda fark edilemiyor'Avustralya Müzesi'ne göre, doğu kahverengi yılanları, ülkede diğer tüm yılan türlerinden daha fazla insan ölümüne neden oluyor. Yılanın ısırığı ise, dişlerinin küçük olması nedeniyle başlarda fark edilemeyebilir. Sadece dört miligram civarında zehir verse de, Avustralya Müzesi, zehrin gücünün hacmini telafi edebildiğini açıklıyor. Yalnızca Japonya'nın iç kesimlerinde görülen 'Taipan' yılanı, doğu kahverengi yılanından daha ölümcül olarak kabul ediliyor.Doğu kahverengi yılanı tarafından ısırılan bir insan, zehirdeki toksinler nedeniyle felç ve kontrol edilemeyen kanama ile karşılaşabilir. Yılanın zehrinde güçlü presinaptik nörotoksinler, prokoagülanlar, kardiyotoksinler ve nefrotoksinler bulunuyor.
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avustralya, queensland, yakalama, yılan

Avustralyalı çocuk, evin salonunda dünyanın ikinci en zehirli yılanını buldu

12:43 03.01.2022 (güncellendi: 13:00 03.01.2022)
© Avustralya MüzesiDoğu kahverengi yılanı
Doğu kahverengi yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Avustralya Müzesi
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan bir çocuk, evde ölümcül bir yılan buldu. Dünyanın en ölümcül ikinci yılan türü olan bu hayvanın dişleri küçük olduğu için ısırığı başlarda fark edilemeyebiliyor.
Avustralya'nın Queensland eyaletinin Sippy Downs bölgesinde yaşayan bir çocuk, 16 Aralık'ta evde bir yılan gördü.
İhbar üzerine eve gelen Sunshine Coast Snake Catchers ekibi ise, yılanın dünyanın en ölümcül ikinci türü olan doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit etti.

'Kanepenin kumaşını keserek tespit ettik'

Yılanı yakalamak için düzenledikleri operasyonun videosunu Facebook'ta paylaşan ekip lideri Stuart McKenzie, paylaşımında şunları söyledi:
"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."

'Isırığı başlarda fark edilemiyor'

Avustralya Müzesi'ne göre, doğu kahverengi yılanları, ülkede diğer tüm yılan türlerinden daha fazla insan ölümüne neden oluyor. Yılanın ısırığı ise, dişlerinin küçük olması nedeniyle başlarda fark edilemeyebilir.
Sadece dört miligram civarında zehir verse de, Avustralya Müzesi, zehrin gücünün hacmini telafi edebildiğini açıklıyor.
Yalnızca Japonya'nın iç kesimlerinde görülen 'Taipan' yılanı, doğu kahverengi yılanından daha ölümcül olarak kabul ediliyor.
Doğu kahverengi yılanı tarafından ısırılan bir insan, zehirdeki toksinler nedeniyle felç ve kontrol edilemeyen kanama ile karşılaşabilir. Yılanın zehrinde güçlü presinaptik nörotoksinler, prokoagülanlar, kardiyotoksinler ve nefrotoksinler bulunuyor.
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