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https://tr.sputniknews.com/20220103/avusturyada-hekim-destekli-intihara-izin-veren-yasa-yururluge-girdi-1052340057.html
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi
Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan itibaren, ölümcül hastalığı olan veya kalıcı, elden ayaktan düşürücü bir... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T07:06+0300
2022-01-03T07:06+0300
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Parlamento, anayasa mahkemesinin konuyla ilgili kararı sonrasında yeni yasayı Aralık ayında onaylamıştı.Uygulama sıkı bir düzenlemeye tabi tutulacak ve her vaka, biri palyatif tıp uzmanı olmak üzere iki doktor tarafından değerlendirilecek.BBC'nin haberine göre yetkililer, kimsenin başka seçenekler mevcutken ölmeyi seçmemesi için, hükümetin palyatif bakım için ek bütçe ayırdığını belirtiyor.Destekli intihar, birine kendi yaşamına son verme olanağının sağlanması anlamına gelir ve bilerek yardım etmeyi içerir.Ötanazi ise bir insanın acı çekmesine son vermek amacıyla kasıtlı olarak yaşamına son verme eylemidir. Örneğin bir doktorun zehirli kimyasallar içeren iğne yapması gibi.İsviçre'de yasal olan destekli intihar, İspanya, Belçika ve Hollanda da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de suç olmaktan çıkarıldı.
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avusturya, ötenazi

Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi

07:06 03.01.2022
© REUTERS / Christian Hartmannyaşlı bakımevi, Luzern, İsviçre
yaşlı bakımevi, Luzern, İsviçre - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Christian Hartmann
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Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan itibaren, ölümcül hastalığı olan veya kalıcı, elden ayaktan düşürücü bir hastalığı olan yetişkinler, destekli ölümü tercih edebilecekler.
Parlamento, anayasa mahkemesinin konuyla ilgili kararı sonrasında yeni yasayı Aralık ayında onaylamıştı.
Uygulama sıkı bir düzenlemeye tabi tutulacak ve her vaka, biri palyatif tıp uzmanı olmak üzere iki doktor tarafından değerlendirilecek.
BBC'nin haberine göre yetkililer, kimsenin başka seçenekler mevcutken ölmeyi seçmemesi için, hükümetin palyatif bakım için ek bütçe ayırdığını belirtiyor.
Destekli intihar, birine kendi yaşamına son verme olanağının sağlanması anlamına gelir ve bilerek yardım etmeyi içerir.
Ötanazi ise bir insanın acı çekmesine son vermek amacıyla kasıtlı olarak yaşamına son verme eylemidir. Örneğin bir doktorun zehirli kimyasallar içeren iğne yapması gibi.
İsviçre'de yasal olan destekli intihar, İspanya, Belçika ve Hollanda da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de suç olmaktan çıkarıldı.
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