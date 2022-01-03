Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü

Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam 18:00 sularında Dağlık Karabağ'daki Kubadlı sınır tümeninde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı belirtilen ve adı İlhan Avazlı olarak açıklanan bir sınır muhafız askeri, 3 arkadaşını silahla öldürdü. Avazlı, olayın ardından silahını bırakarak birliğinden kaçtı. Gece saatlerinde yakalandı Azerbaycan Başsavcılığı, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Avazlı'nın gece 03:00 sularında Laçin'e bağlı Malhalaf köyünde yakalandığını belirtti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiren başsavcılık, soruşturmanın askeri savcılığa devredildiğini kaydetti.
Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi, vatani görevini yapan bir sınır muhafız askerinin üç mesai arkadaşını henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam 18:00 sularında Dağlık Karabağ'daki Kubadlı sınır tümeninde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı belirtilen ve adı İlhan Avazlı olarak açıklanan bir sınır muhafız askeri, 3 arkadaşını silahla öldürdü. Avazlı, olayın ardından silahını bırakarak birliğinden kaçtı.
Gece saatlerinde yakalandı
Azerbaycan Başsavcılığı, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Avazlı'nın gece 03:00 sularında Laçin'e bağlı Malhalaf köyünde yakalandığını belirtti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiren başsavcılık, soruşturmanın askeri savcılığa devredildiğini kaydetti.