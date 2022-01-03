https://tr.sputniknews.com/20220103/azerbaycanda-sinir-muhafiz-askeri-3-silah-arkadasini-oldurdu--1052349564.html

Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü

Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü

Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi, vatani görevini yapan bir sınır muhafız askerinin üç mesai arkadaşını henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurarak... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:02+0300

2022-01-03T13:02+0300

2022-01-03T13:04+0300

azerbaycan

asker

dağlık karabağ

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Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam 18:00 sularında Dağlık Karabağ'daki Kubadlı sınır tümeninde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı belirtilen ve adı İlhan Avazlı olarak açıklanan bir sınır muhafız askeri, 3 arkadaşını silahla öldürdü. Avazlı, olayın ardından silahını bırakarak birliğinden kaçtı. Gece saatlerinde yakalandı Azerbaycan Başsavcılığı, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Avazlı'nın gece 03:00 sularında Laçin'e bağlı Malhalaf köyünde yakalandığını belirtti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiren başsavcılık, soruşturmanın askeri savcılığa devredildiğini kaydetti.

azerbaycan

dağlık karabağ

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azerbaycan, asker, dağlık karabağ