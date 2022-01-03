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Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü
Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü
Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi, vatani görevini yapan bir sınır muhafız askerinin üç mesai arkadaşını henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurarak... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:02+0300
2022-01-03T13:04+0300
azerbaycan
asker
dağlık karabağ
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Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam 18:00 sularında Dağlık Karabağ'daki Kubadlı sınır tümeninde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı belirtilen ve adı İlhan Avazlı olarak açıklanan bir sınır muhafız askeri, 3 arkadaşını silahla öldürdü. Avazlı, olayın ardından silahını bırakarak birliğinden kaçtı. Gece saatlerinde yakalandı Azerbaycan Başsavcılığı, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Avazlı'nın gece 03:00 sularında Laçin'e bağlı Malhalaf köyünde yakalandığını belirtti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiren başsavcılık, soruşturmanın askeri savcılığa devredildiğini kaydetti.
azerbaycan
dağlık karabağ
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azerbaycan, asker, dağlık karabağ

Azerbaycan'da sınır muhafız askeri, 3 silah arkadaşını öldürdü

13:02 03.01.2022 (güncellendi: 13:04 03.01.2022)
© AFP 2021 / KAREN MINASYANAzerbaycan asker
Azerbaycan asker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / KAREN MINASYAN
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Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi, vatani görevini yapan bir sınır muhafız askerinin üç mesai arkadaşını henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam 18:00 sularında Dağlık Karabağ'daki Kubadlı sınır tümeninde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı belirtilen ve adı İlhan Avazlı olarak açıklanan bir sınır muhafız askeri, 3 arkadaşını silahla öldürdü. Avazlı, olayın ardından silahını bırakarak birliğinden kaçtı.

Gece saatlerinde yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Avazlı'nın gece 03:00 sularında Laçin'e bağlı Malhalaf köyünde yakalandığını belirtti. Olayın nedeninin henüz belirlenmediğini bildiren başsavcılık, soruşturmanın askeri savcılığa devredildiğini kaydetti.
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