https://tr.sputniknews.com/20220103/bakan-bilgin-calisanlarimizi-enflasyona-ezdirmeme-sozumuzun-arkasindayiz--1052368437.html

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” dedi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

maaş

zam

ekonomi

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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maaş, zam, ekonomi, vedat bilgin