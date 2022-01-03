https://tr.sputniknews.com/20220103/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1052340702.html

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T07:39+0300

2022-01-03T07:39+0300

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türkiye

okul

kar

tatil

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Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.Giresun`un Çamoluk ve Alucra ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.Ordu Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye, Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiğini açıkladı.Van`ın merkez İpekyolu, Edremit, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Erciş`te olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve Merkez dışında kalan mahallelerimizdeki (köyler) okullarımız 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ancak ilçemiz merkezindeki okullarımız eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir." denildi.Iğdır`da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyü`nde de okullar bugün tatil edildi.Kar tatili verilen yerlerde engelliler ve hamile kamu çalışanları da 1 günlüğüne idari izinli sayılacak.

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okul, kar, tatil