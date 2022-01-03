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https://tr.sputniknews.com/20220103/bedelli-askerlik-ucreti-43-bin-151-lira-oldu-1052355261.html
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu
2021 yılı bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:07+0300
2022-01-03T15:07+0300
2022-01-03T15:14+0300
türkiye
bedelli asker
ücret
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.NTV'nin haberine göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 ayda bir güncelleniyor.
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bedelli asker, ücret
Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu 15:07 03.01.2022 (güncellendi: 15:14 03.01.2022)
2021 yılı bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.
NTV
'nin
haberine göre
, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.
Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen
bedelli askerlik ücreti, 6 ayda bir güncelleniyor.