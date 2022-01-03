https://tr.sputniknews.com/20220103/bedelli-askerlik-ucreti-43-bin-151-lira-oldu-1052355261.html

Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu

Bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu

2021 yılı bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T15:07+0300

2022-01-03T15:07+0300

2022-01-03T15:14+0300

türkiye

bedelli asker

ücret

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.NTV'nin haberine göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 ayda bir güncelleniyor.

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bedelli asker, ücret