https://tr.sputniknews.com/20220103/belarus-buyukelciliginden-ukrayna-disislerine-bandera-notasi-1052360483.html

Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası

Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası

Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği, 1 Ocak’ta Kiev’de Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için düzenlenen meşaleli yürüyüşüne Belaruslu muhaliflerin katılımını... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:08+0300

2022-01-03T17:08+0300

2022-01-03T17:11+0300

stepan bandera

dünya

belarus

ukrayna

nota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103166/58/1031665848_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_6a6543e1a752f3944506d3672a42ab95.jpg

Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kaçak Belaruslu aşırılıkçı muhalefet aktivistlerinin, Ukrayna yönetiminin müsamahasıyla, 1 Ocak 2022’de tarihinde gerçekleşen ve ulusal televizyon kanalları dahil Ukrayna medyası tarafından aktif olarak aktarılan aşırı milliyetçi yürüyüşüne, Nazi Almanyası’nın Belaruslu işbirlikçileri ve hizmetkarlarına ait simgelerle katılımını kınayan protesto notası Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Büyükelçiliğimiz, Nazi işbirlikçilerinin ve Belarus halkının cellatlarının açık kutlama eylemlerini hoşgörüyle karşılayan Ukrayna yönetiminin Belarus karşıtı duruşunun giderek radikalleşmesiyle ilgili kararlı protesto dile getirdi ve zaman aşımına uğramayan ve asla Belarus halkı tarafından affedilemeyecek olan insanlığa karşı suçları kahramanlaştırma girişimlerine son verilmesini talep etti” dendi.Ukrayna’da, başkenti Kiev dahil onlarca şehirde, 1 Ocak Cumartesi günü, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’nın doğum yıldönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlenmişti. Ukrayna polisinin açıklamasına göre, toplamda etkinliklere yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stepan bandera, belarus, ukrayna, nota