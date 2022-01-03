https://tr.sputniknews.com/20220103/belarus-buyukelciliginden-ukrayna-disislerine-bandera-notasi-1052360483.html
Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası
Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası
Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği, 1 Ocak’ta Kiev’de Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için düzenlenen meşaleli yürüyüşüne Belaruslu muhaliflerin katılımını... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T17:08+0300
2022-01-03T17:08+0300
2022-01-03T17:11+0300
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Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kaçak Belaruslu aşırılıkçı muhalefet aktivistlerinin, Ukrayna yönetiminin müsamahasıyla, 1 Ocak 2022’de tarihinde gerçekleşen ve ulusal televizyon kanalları dahil Ukrayna medyası tarafından aktif olarak aktarılan aşırı milliyetçi yürüyüşüne, Nazi Almanyası’nın Belaruslu işbirlikçileri ve hizmetkarlarına ait simgelerle katılımını kınayan protesto notası Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Büyükelçiliğimiz, Nazi işbirlikçilerinin ve Belarus halkının cellatlarının açık kutlama eylemlerini hoşgörüyle karşılayan Ukrayna yönetiminin Belarus karşıtı duruşunun giderek radikalleşmesiyle ilgili kararlı protesto dile getirdi ve zaman aşımına uğramayan ve asla Belarus halkı tarafından affedilemeyecek olan insanlığa karşı suçları kahramanlaştırma girişimlerine son verilmesini talep etti” dendi.Ukrayna’da, başkenti Kiev dahil onlarca şehirde, 1 Ocak Cumartesi günü, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’nın doğum yıldönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlenmişti. Ukrayna polisinin açıklamasına göre, toplamda etkinliklere yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html
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Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası
17:08 03.01.2022 (güncellendi: 17:11 03.01.2022)
Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği, 1 Ocak’ta Kiev’de Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için düzenlenen meşaleli yürüyüşüne Belaruslu muhaliflerin katılımını kınayan protesto notasını Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na sundu.
Belarus’un Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kaçak Belaruslu aşırılıkçı muhalefet aktivistlerinin, Ukrayna yönetiminin müsamahasıyla, 1 Ocak 2022’de tarihinde gerçekleşen ve ulusal televizyon kanalları dahil Ukrayna medyası tarafından aktif olarak aktarılan aşırı milliyetçi yürüyüşüne, Nazi Almanyası’nın Belaruslu işbirlikçileri ve hizmetkarlarına ait simgelerle katılımını kınayan protesto notası Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Büyükelçiliğimiz, Nazi işbirlikçilerinin ve Belarus halkının cellatlarının açık kutlama eylemlerini hoşgörüyle karşılayan Ukrayna yönetiminin Belarus karşıtı duruşunun giderek radikalleşmesiyle ilgili kararlı protesto dile getirdi ve zaman aşımına uğramayan ve asla Belarus halkı tarafından affedilemeyecek olan insanlığa karşı suçları kahramanlaştırma girişimlerine son verilmesini talep etti” dendi.
Ukrayna’da, başkenti Kiev dahil onlarca şehirde, 1 Ocak Cumartesi günü, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’nın doğum yıldönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlenmişti. Ukrayna polisinin açıklamasına göre, toplamda etkinliklere yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştı.