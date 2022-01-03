Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bes-nukleer-gucten-ortak-aciklama-nukleer-bir-savasin-kazanani-olmaz-asla-baslatilmamali---1052360064.html
Beş nükleer güçten ortak açıklama: Nükleer bir savaşın kazananı olmaz, asla başlatılmamalı
Beş nükleer güçten ortak açıklama: Nükleer bir savaşın kazananı olmaz, asla başlatılmamalı
Kremlin’e göre Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, ‘nükleer silahların yayılmasının ve nükleer bir savaş çıkmasının kaçınılması... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T17:00+0300
2022-01-03T18:08+0300
savunma
abd
rusya
fransa
çin
ingiltere
kuzey irlanda
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103019/21/1030192171_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_735420c6493797c6b934718edb122c22.jpg
Kremlin tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, ABD ve Fransa, nükleer silahı olan ülkeler arasında bir savaş çıkmasının önlenmesini ve stratejik risklerin azaltılmasını birincil sorumlulukları saymaktadır” denildi. Açıklamada ayrıca, “Çıkacak nükleer bir savaşın kazananının olmayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini ilan ederiz” ifadelerine yer verildi.Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”
rusya
fransa
çin
ingiltere
kuzey irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103019/21/1030192171_323:0:3000:2008_1920x0_80_0_0_94e2231ab5bdc0b59af9fb1f9da2eee8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, fransa, çin, ingiltere, kuzey irlanda, nükleer

Beş nükleer güçten ortak açıklama: Nükleer bir savaşın kazananı olmaz, asla başlatılmamalı

17:00 03.01.2022 (güncellendi: 18:08 03.01.2022)
© SputnikNükleer savaş
Nükleer savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Sputnik
Abone ol
Kremlin’e göre Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, ‘nükleer silahların yayılmasının ve nükleer bir savaş çıkmasının kaçınılması gereken şeyler olduğunda’ anlaştı. Nükleer silahı olan söz konusu beş ülke, bu ortak açıklamayla olası bir nükleer savaşın önlenmesinin birincil sorumlulukları olduğunu yeniden teyit etti.
Kremlin tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, ABD ve Fransa, nükleer silahı olan ülkeler arasında bir savaş çıkmasının önlenmesini ve stratejik risklerin azaltılmasını birincil sorumlulukları saymaktadır” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Çıkacak nükleer bir savaşın kazananının olmayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini ilan ederiz” ifadelerine yer verildi.
Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Kremlin’in yayınladığı açıklamanın devamı şöyle: “Çok büyük bir alana etki eden sonuçları olacağından nükleer silahların -varlıklarını sürdürdükleri müddetçe- savunma, caydırma ve savaşın önlenilmesi amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini teyit ederiz. Bu tip silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğine inanıyoruz.
Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.
Nükleer tehditlere karşı konulmasının önemini yeniden doğruluyoruz ve silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve silah kontrolüne ilişkin anlaşma ve yükümlülüklerin korunması ve yerine getirilmesinin önemini belirtiyoruz. Bununla ilgili olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ile belirlenen yükümlülüklerimize bağlılığımızı koruyoruz. Nükleer silahlanma yarışının önünün kesilmesi için alınacak etkili önlemler konusunda müzakereler düzenlenmesini içeren VI. maddesi ve uluslararası denetim altında tamamen silahsızlanmanın hedeflendiği anlaşma da buna dahildir.
Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.
Her birimiz, nükleer silahların izinsiz ve kasıtsız kullanımının önlenmesine ilişkin ulusal önlemleri koruma ve güçlendirme niyetindeyiz. Bir tarafı hedef almama konusunda tarafımızca önceden yapılan açıklamanın geçirliği olduğunu yeniler, nükleer silahlarımızla birbirimizi ya da herhangi başka bir ülkeyi hedef almadığımızı teyit ederiz.
Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.
Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde, en nihayetinde nükleer silahlardan arınmış bir dünya inşa etmek amacıyla, silahsızlanma konusunda ilerleme sağlanması için daha elverişli olacak güvenli bir alan yaratmak adına tüm devletlerle çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.
Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”
Askeri çatışmadan kaçınılması, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayış ve güvenin seviyesinin yükseltilmesi ve kimseye bir yarar sağlamayacağı gibi herkes için tehdit oluşturan silahlanma yarışının önüne geçilebilmesi için iki taraflı ve çok taraflı diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı, çıkarların karşı tarafın güvenlik konusundaki endişelerinin karşılıklı olarak tanınması temelinde yapıcı diyalog kurma konusunda kararlı olduğumuzu kaydederiz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:04Oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
17:58HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı
17:55Kırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı: Yaralanan futbolcu hastanede
17:46Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
17:43Prof. Dr. Çalış açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar etkili?
17:24İsrail'de 60 yaş üstü ve sağlık personeli için dördüncü doz aşıya onay
17:22Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı
17:19CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:17Karadeniz’de avlanan levrek 2 bin liradan satışa sunuldu
17:15Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700 uzay aygıtının yörüngeye fırlatılmasını denetledi
17:09TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli, 17 bin lira ceza aldı
17:08Belarus Büyükelçiliği'nden Ukrayna Dışişleri'ne 'Bandera' notası
17:03Yunan medyası: Atina'da Gürcistan asıllı bir suç örgütü üyesi vurularak öldürüldü
17:03Uçağın tuvalet çöpünde yeni doğmuş bir bebek bulundu: Anne yargılanacak
17:00Beş nükleer güçten ortak açıklama: Nükleer bir savaşın kazananı olmaz, asla başlatılmamalı
16:56Memur-Sen: Ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı
16:47Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
16:45Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu
16:43Kanadalı siyaset bilimci: Trump sadece uvertür olabilir, 2030'da ABD'yi faşist diktatör yönetebilir
16:43Merkez Bankası'na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı