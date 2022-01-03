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Beşiktaş: Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu gösteren futbolcularımız kamp kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş: Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu gösteren futbolcularımız kamp kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş Spor Kulübü, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:45+0300
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spor
sağlık
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
koronavirüs
solunum
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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sağlık, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, koronavirüs, solunum

Beşiktaş: Üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu gösteren futbolcularımız kamp kadrosundan çıkarıldı

13:45 03.01.2022 (güncellendi: 13:51 03.01.2022)
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Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Beşiktaş Spor Kulübü, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
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