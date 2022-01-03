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Beşiktaş'tan 2011 Süper Kupa maçına yeşil ışık: 'TFF karar alırsa seve seve oynarız'
Beşiktaş'tan 2011 Süper Kupa maçına yeşil ışık: 'TFF karar alırsa seve seve oynarız'
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:07+0300
2022-01-03T13:10+0300
beşiktaş
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
tff süper kupa
maç
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Fenerbahçe Kulübü’nün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu değerlendiren kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız" dedi.İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, ‘futbolda şike davası’ süreci nedeniyle yapılmamıştı.‘Bütün kupaları almak isteriz’Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine odaklandı.Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz" ifadelerini kullandı.Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/tff-baskani-ozdemirden-fenerbahcenin-2011-super-kupa-talebine-cevap-kisisel-gorusum-olumlu-1052291808.html
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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, tff süper kupa, maç

Beşiktaş'tan 2011 Süper Kupa maçına yeşil ışık: 'TFF karar alırsa seve seve oynarız'

13:07 03.01.2022 (güncellendi: 13:10 03.01.2022)
© DHABeşiktaş, logo
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü’nün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu değerlendiren kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız" dedi.
İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.
2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, ‘futbolda şike davası’ süreci nedeniyle yapılmamıştı.

‘Bütün kupaları almak isteriz’

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine odaklandı.
Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz" ifadelerini kullandı.
Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
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