https://tr.sputniknews.com/20220103/biden-avrupali-muttefikler-nezdinde-adimlar-atsa-da-kuresel-anlamda-kaybedilen-mevziyi-kazanamadi-1052412251.html

'Biden, Avrupalı müttefikler nezdinde adımlar atsa da küresel anlamda kaybedilen mevziyi kazanamadı'

'Biden, Avrupalı müttefikler nezdinde adımlar atsa da küresel anlamda kaybedilen mevziyi kazanamadı'

Prof. Oğuzlu'ya göre, Biden 2021'de ABD'nin Trump'la kaybettiği mevzileri alamadı, ikinci bir Trump dönemi ve hatta 'iç kapışma' riski artıyor. Dünyada nüfuz... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T23:42+0300

2022-01-03T23:42+0300

2022-01-05T02:42+0300

eksen

abd

çin

nato

afganistan

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

pandemi

kovid-19

koronavirüs aşısı

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ABD'de yönetim değişikliği, ABD öncülüğündeki Batı dünyasının Çin ve Rusya'ya karşı sertleşen tutumları, NATO'nun 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilmesi, küresel Kovid-19 pandemisinde kitlesel aşılamanın başlaması ile gündeme taşınan 'normalleşme' girişimleri ve ekonomik faaliyetlerin durmasının faturalarının yansımalarının damgasını vurduğu 2021 yılı geride kaldı.2022 yılı Rusya'nın ABD öncülüğündeki NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri anlaşmaları üzerinden yapılacak görüşmeler, Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) devreye girmesiyle açılıyor. Fransa, Avrupa Birliği'nde (AB) dönem başkanlığını üstlenirken, Almanya'da yeni hükümetin icraatları merakla bekleniyor.Uluslararası ilişkiler denklemine yıl boyu damgasını vuran gelişmeler ve 2022'ye dair Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ile konuştuk.'2021'e damgasını vuran iklim değişikliği ile aşı eşitsizliği'Prof. Tarık Oğuzlu'ya göre, 2021'e damgasını vuran iki gelişme iklim değişikliğinin insanlığın kaderine olan etkilerinin açıkça ortaya konulması, diğeri ise pandemi. Aşı eşitsizliğine dikkat çekerken, gelişmiş kuzey ülkelerinin vaatlerini tutmadıklarını belirten Oğuzlu, yine yeşil enerji için kaynak transferinin de çok uzağında kalındığını vurguladı:'ABD kaybettiği mevziyi kazanamadı'Oğuzlu, geçen yıl ABD ile Rusya ve Çin arasındaki gerilimin yükseldiğini anımsatırken, ABD'de başa gelen Biden yönetiminin Trump'ın mirasını geride bırakmak adına Avrupalı müttefikler nezdinde adımlar attığını ancak küresel anlamda kaybedilen mevziyi kazanamadığı görüşünde. Bunun en önemli sebebinin ABD içerisindeki kutuplaşma olduğunu düşenen Oğuzlu, artık ABD'de bir 'iç savaş' olasılığından dahi bahsedildiğine atıf yaparken, ikinci bir Trump dönemiyle gerilimin daha da artabileceğini söyledi:‘Nüfuz bölgesi siyaseti ölmedi ve tekrardan diriliyor’Oğuzlu, Biden yönetiminin dünyada 'nüfuz bölgeleri' siyasetinin sona erdiği iddiasını sürdürebilmesi için ABD'nin tek kutuplu bir düzenin hegemonik gücü olması gerektiği, ancak bundan uzaklaşıldığı görüşünde. Nüfuz bölgesi siyasetinin ölmediği ve tekrardan dirildiğini belirten Oğuzlu, İran ve Türkiye'nin bile güçleri yettiğince bunu yapmaya çalıştıklarını anımsattı:'ABD'deki istisnai seçilmiş ulusuz düşüncesindeki aşırı özgüven, aşırı kibir başkalarını dikkate almamayı getiriyor'ABD'nin dünyanın önemli coğrafyalarında hiçbir hegemonik güç ortaya çıkmamasına çalışan tutumuna atıf yapan Oğuzlu, yine ABD'nin kendisinin garnizon devletine dönüşmemek için liberal demokrasi ile yönetilen ülkeleri artırmaya çalıştığı görüşünde. Oğuzlu, arka planda ABD tutumunu besleyen faktörün kendilerini 'seçilmiş ulus' görmenin bulunduğuna dikkat çekerken, bu aşırı özgüven ve kibrin başkalarını dikkate almamaya yol açtığını vurguladı. ABD ile kendi nüfuz alanlarında etkin olmaya başlayan Çin ve Rusya arasındaki gerilimin nükleer çatışma riski dahi barındırdığını söyleyen Oğuzlu, bunun 'akılları başa getirme' potansiyeli taşıdığını da belirtti:'Türkiye'nin gönülsüz olarak, şartlar dayattığı için realist dirilme, uyanma var'Oğuzlu, 2021'de küresel gelişmelerin Türkiye'yi yönetenlerde 'realist uyanma' yarattığı görüşünde. Bu durumu yalnızlaşma ve ekonomik kriz yüzünden 'gönülsüzce ve şartların dayatmasıyla başvurulan' bir yönelim olarak değerlendiren Oğuzlu, böylesine bir küresel ortamda Ankara için hayırlı olanın 'topa fazla girilmeyen', 'güvenli liman havası yaratmak' olduğu değerlendirmesinde bulundu:'Türkiye’nin de parayı ihtiyacı var, dolayısıyla herkes karşılıklı olarak birbirine muhtaç'Oğuzlu, sadece Türkiye değil Ortadoğu'daki bölgesel aktörlerin de ABD'nin varlığını azaltma niyetinden hareket ettikleri görüşünde. Oğuzlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkileri tamire girişilmesine atıf yaparken, Türkiye'nin mali ihtiyaçlarına atıfla Ankara'nın daha kırılgan ve zayıf konumda bulunduğu görüşünü aktardı:

çin

afganistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, çin, nato, afganistan, türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), pandemi, kovid-19, koronavirüs aşısı, 2021